La agenda del Gobierno

El gobierno de Pedro Sánchez ha declarado que la crisis sanitaria y económica que sufre España es una situación de emergencia, incomparable con cualquier otra de nuestra historia reciente, y reclama a los partidos que pospongan sus intereses particulares y unidad para salir de ella cuanto antes, con el menor daño posible y la sociedad española fuertemente cohesionada. En consecuencia, ha prometido unos presupuestos “de país”, dicho sea con una de sus expresiones favoritas, para los que pide la aprobación a todos los grupos parlamentarios. Sin un apoyo tan amplio, el Congreso ha concedido al ejecutivo un estado de alarma que se prolongará hasta seis meses sin exigir al presidente que rinda cuentas con regularidad. Con los ciudadanos sometidos a las restricciones impuestas y angustiados por la evolución de la economía, los medios de comunicación informan sobre diversas acciones legislativas, entre las que destacan singularmente la propuesta que rebaja la condición del español respecto a las lenguas cooficiales y la que pretende la atribución discrecional del sexo sin más requisito que la decisión personal.

No son iniciativas aisladas. El Gobierno ya ha anunciado su propósito de profundizar en la política de la memoria histórica, mantiene la amenaza de hacer posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mayoría parlamentaria que lo sostiene si el PP no accede a un pacto y el ministerio de la Presidencia ha publicado el “Procedimiento de actuación contra la desinformación” por el que crea una estructura en red formada por un sinfín de comisiones, comités y células de la administración del Estado, encargada de alertar sobre la existencia de campañas cuyo objetivo sea manipular a los españoles con falsedades, que actuaría bajo el control absoluto del gobierno. Todas estas iniciativas tienen en común que afectan a asuntos muy complejos, polémicos, que erizan la sensibilidad de los ciudadanos y dividen a la opinión pública. Además, excepto la última citada en relación con la pandemia, afectan a problemas que no son urgentes en este momento y requieren un debate abierto y sosegado.

Si separan y enfrentan en vez de unir, cabe preguntarse por qué el Gobierno impulsa una agenda legislativa de claro sesgo político, que podría calificarse de radical en algún caso, con tanto apremio. Encuentro dos razones y las dos tienen que ver directamente con la circunstancia y el carácter del propio ejecutivo. La continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia solo es posible si cuenta con el apoyo de la amalgama de partidos que votaron su investidura. Y el trámite parlamentario de los presupuestos es una prueba para la consistencia del gabinete bicolor. Los partidos dan su aprobación a las cuentas públicas y, por tanto, confirman su respaldo al Gobierno a cambio de obtener unas compensaciones satisfactorias. La permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa es un interés compartido, pero el PSOE está obligado a hacer mayores concesiones por ser el socio principal de la coalición. Algunas de las iniciativas mencionadas conforman a Podemos y a los independentistas catalanes. El PNV negocia por separado, opacamente, como es su costumbre. Pero otras, las dirigidas a aumentar la capacidad de intervención del ejecutivo en los ámbitos de la justicia, la información y la vida de los ciudadanos, definen un estilo de gobernar que consiste en desactivar las instituciones de control, o al menos neutralizarlas, y se reconoce cada vez mejor, sobre todo en las democracias débilmente institucionalizadas, como algunas establecidas en el sur de Europa, y en el este tras el comunismo, o en las de más solera gobernadas ocasionalmente por líderes populistas.

En medio de la pandemia y de una catastrófica recesión económica, el gobierno de Pedro Sánchez intenta ensamblar las agendas de los partidos que lo sujetan, pero eso no equivale a manejar una agenda “de país”. Las unas y la otra son agendas con un orden de prioridades diferente. La estrategia seguida por el Gobierno de poner sobre la mesa los asuntos más controvertidos provoca una polarización política que facilita su blindaje y exagera las discrepancias con la oposición, lo que facilita la elección del votante pero al mismo tiempo contribuye a una división honda y perdurable de la sociedad. En un mundo extremadamente competitivo, un país escindido es un país mermado. Por ese camino lleva Estados Unidos una larga temporada y podemos ver el resultado. España ya ha encendido unas cuantas señales de alarma en Europa.