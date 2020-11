El escuadrón alza el vuelo

Pero hay grietas en el sistema y por una de ellas ha sabido colarse la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que acaba de ser reelegida congresista por el distrito 14 de Nueva York, en el que están el Bronx y Queens, con el 60 por ciento de los votos. Ocasio-Cortez es una de las grandes bazas de futuro de los demócratas en Estados Unidos, si antes no se la marchita de éxito. Tiene madera de estrella, o se la adora o se la odia, es joven y brillante, y su historia tiene esa épica que tanto conmueve a los norteamericanos: una infancia humilde, la muerte temprana del padre, mucho trabajo duro, carisma y carácter, Dios y familia.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, ejerce la oposición dentro de su propio partido. Sus ideas están muy a la izquierda de las que representa Joe Biden y es más exaltada que Kamala Harris, quien, de confirmarse la victoria demócrata en estas elecciones, será la primera Vicepresidenta de los Estados Unidos, además negra. Con 31 años y una carrera política en alza desde 2018, Ocasio-Cortez tiene tiempo de ir limando sus aristas. No le quedará otro remedio a medida que vaya tomando altura. Si medio Estados Unidos recela de Joe Biden por socialcomunista, ¿qué no dirá de la congresista del Bronx que defiende la sanidad pública para todos, que habla de justicia social y racial?, ¿de la joven que no se calla y pone en su sitio, con un discurso irreprochable, al respetable congresista que la reprendió llamándola “jodida puta”?

Ocasio-Cortez es la más popular de un grupo de mujeres que en estos últimos años y desde las bases se han ido posicionando en el Partido Demócrata con una agenda política en la que las prioridades son la sanidad, el medio ambiente, el empleo, los servicios que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Alexandria Ocasio-Cortez se refirió a ellas mismas como “The Squad”, el escuadrón, el equipo. Cuatro han revalidado su puesto como congresistas: Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, además de la puertorriqueña. Hay más: Amy Vilela, Cori Bush o Paula Jean Swearengin, que no han llegado tan alto pero siguen con su activismo. Su talante está muy lejos del que exhibía Hillary Clinton, que por muy demócrata que fuera no dejaba de formar parte de las élites del país y tendía a mantener las distancias. Las demócratas en ascenso están más apegadas a la tierra, se mueven motivadas por lo que ven en su entorno, por sus familias y sus vecinos, e impulsadas por sus experiencias vitales. Se están colando por los recovecos del sistema y resulta apasionante y esperanzador contemplar cómo cogen vuelo.