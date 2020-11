Volver a empezar sin haber aprendido

Que otra vez sobrevuele ante los ciudadanos la posibilidad de un encierro supone una solución de último recurso, la constatación de un clamoroso fracaso. Es como si en esta “nación de los tristes destinos”, como la describía Galdós, únicamente hubiera lugar para los remedios extremos y dolorosos, y la inoperancia pública y la desvertebración territorial hicieran imposible antes cualquier solución más ordenada y menos gravosa. Muerto el perro, acabó la rabia. Por experiencia propia cualquiera puede prever las consecuencias en destrucción de la actividad, auge populista y desestabilización social de repetir la reclusión.

La cuestión, y lo complejo, no es optar por la salud o por la economía, sino encontrar el punto justo de equilibrio y eficacia entre ambos bienes a preservar. La maniquea concepción de la vida pública actual, sometida a un constante choque divisivo, tienta a los políticos a enfrentar ambas necesidades, cuando no a utilizarlas subliminalmente en busca de réditos inconfesables. Las colas del llanto contra las del hambre. Por este camino interesado y torticero siempre ganará el virus con su rabia mortífera y su capacidad de llenar sepulturas. Cualquier número de víctimas, con las que llevamos sumadas, son demasiadas. A ninguno de los que cayeron, ni a los que lo están haciendo estos días, los olvidaremos. No son una estadística, sino singulares historias evocadoras.

Los grandes sacrificados de las nuevas limitaciones son el comercio y la hostelería. Se entiende su enfado al comprobar el galimatías de normas en que andan envueltas las comunidades y ver que ciudades con peores registros sufren menos restricciones. Cuesta también comprender la razón que diferencia al tipo de tiendas que pueden abrir de las que no. Ahora está reconsiderándose el cierre del pequeño comercio a la par que se insiste en pedir el enclaustramiento domiciliario, otra contradicción. Solo ha cambiado una cosa: al menos las escuelas permanecen abiertas. Las clausuraron en la anterior andanada antes que los bares. La presencialidad es insustituible para una buena educación y sin una buena educación, haya virus o desaparezca, no albergamos esperanza alguna de futuro. La falta de protocolos avanzados y líneas uniformes de actuación en los geriátricos los recoloca lamentablemente en el centro de la diana. Busca cortinas de humo para eludir responsabilidades quien polemiza sobre si fallan los públicos o los privados.

El miedo de comienzos de año dio paso al alivio de la desescalada y, en el caso asturiano, a un verano de récord turístico, después truncado por el desconcierto. La clave no está en lo que se realizó aquí durante la primera y la segunda ola. Fue bastante parecido aunque con consecuencias distintas, luego las medidas explican solo una parte de aquel éxito. Aunque hubo mejoras organizativas en la red sanitaria, la clave está en lo que por la euforia dejó de hacerse entre ambas: preparar la cobertura legal de las actuaciones, reforzar las áreas críticas, anticiparse para cortar la transmisión y mantener alta la guardia. Y cómo olvidar a los enfermos de otras dolencias, damnificados al concentrar en el covid los esfuerzos. La falsa invulnerabilidad desmoronó el paraíso asturiano. En la ceremonia de la confusión, el presidente Barbón, que se labró una imagen en esta crisis, solicita al Gobierno central, de su mismo partido y con el que presume de tener buena interlocución y capacidad de influencia, una medida como el confinamiento que sabe de antemano van a negarle. Resulta difícil descifrar este gesto que le deja en evidencia, sobre todo cuando no es lo habitual, no al menos con la misma energía e insistencia, en otros asuntos en los que los ministros de Sánchez torean al Principado.

Llega el instante de la verdad para deliberar, sin rencores, con humildad y generosidad, sobre nuestras debilidades y cómo superarlas. El virus nos devuelve en un incómodo espejo la imagen de nuestros defectos: la endeblez de las cuentas, el carácter corrosivo del partidismo, el autismo y la indolencia de las administraciones, la erosión de los valores colectivos, el arrinconamiento de los mejores. Para no continuar engañándonos, para conseguir una Asturias fuerte, justa y rica en oportunidades, aprovechemos esta desgracia para la catarsis. Generemos espacios de acuerdo, renovemos de verdad la política y determinemos por fin juntos, en comunidad, con cultura cívica, hacia dónde queremos conducir esta maravillosa tierra.