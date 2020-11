Consignas y hechos

Han vuelto a imponer el cierre de hostelería y comercios con los contagios de coronavirus desbocados en Asturias durante octubre. Se van copiando unos territorios a otros, quince días antes lo hizo la Generalitat catalana. El criterio no es la distancia de separación entre los clientes, sino el carácter sectorial de la actividad, que llaman no esencial. Es un sofisma. Todas las actividades y comercios son esenciales desde el momento en que hay familias que viven de ellas. Hace quince días los contagios diarios en Cataluña eran unos 1.000 o 1.500, ahora son unos 4.000 o 5.000: ¿de qué ha servido entonces cerrar estos quince días la hostelería y los comercios en Cataluña? Paralelamente las redes sociales publican fotos –no sé si actualizadas- de estaciones de metro y autobuses con gente agolpándose en su interior, o al subir y bajar. Curioso. Una cosa es suspender actos masivos en teatros o discotecas, y otra que a los comerciantes no les permitan abrir: ¿Se deben exigir impuestos a quien se prohíbe tener ingresos?