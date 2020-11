La necesaria serenidad

Si un Presidente no es capaz de aceptar que debe marcharse porque le han votado menos ciudadanos que a su adversario, ¿cómo va a asumir la necesidad de acuerdos de Estado? Y sin ellos tenemos naciones dividas y socialmente enfrentadas.

La polarización política abona la radicalización partidaria. De ahí al conflicto ciudadano no hay más que un paso. Las calles de Phoenix, Detroit, Nueva York o Los Ángeles lo reflejaron estos días.

No es un fenómeno exclusivo de EEUU. En Europa afecta cada vez a más países. También al nuestro. El enrarecido clima político español requiere un examen de conciencia de las fuerzas políticas parlamentarias. Especialmente del PSOE y del PP porque han liderado el gobierno de España las cuatro últimas décadas.

Unidas Podemos y Vox han ocupado espacios radicales a izquierda y derecha. Tratan de extremar las posiciones de socialistas y populares, incentivando el extremismo en sus bases para desbordar a sus cúpulas. Intentan ampliar su espacio electoral a costa de votantes tradicionales de una y otra fuerza de gobierno.

Casado, en la moción de censura, estableció cortafuegos claros con Vox. El PSOE no lo tiene tan fácil. Gobierna en coalición con UP y sin ella no hay mayoría posible. Lo que no debería impedir una clarificación y defensa nítida de sus posiciones políticas irrenunciables.

Para entender mejor el problema recurramos a Maravall, ministro de Educación con Felipe González: “La historia del PSOE está marcada por la coexistencia de dos almas de la socialdemocracia clásica: un alma utópica defensora de objetivos revolucionarios y un alma realista empeñada en una práctica de reformas”. Esta última, con la que me identifico, dominó con Felipe y Zapatero. La otra ocupa ahora mayor espacio. Y de ello trata de aprovecharse Pablo Iglesias Turrión.

Ambas coexistieron siempre. Recuerdo la anécdota que me relató divertido el recordado vicepresidente cubano “Gallego Fernández” (José Ramón Fernández Álvarez), hijo de asturianos. Reunido con los líderes sindicales, José Ángel Fernández Villa y Antonio Hevia, les preguntó cómo habían conseguido una acción conjunta tan cohesionada, siendo CC OO más izquierdista que el SOMA. “¿Y quien le dijo a usted que este es más de izquierdas que yo?”, respondió airado José Ángel. “¡No admito eso bajo ningún concepto!”, remató indignado. Conviene no olvidar, sin embargo, que fue el alma reformista la que impulsó las mejores aportaciones del PSOE a España. Desde la incorporación a la UE al impulso del Estado del Bienestar. De la ampliación de las libertades civiles a la victoria sobre ETA. Gracias a ellas contribuimos a cohesionar el país y normalizar la saludable alternancia política. No hay mejor demostración de ello que la anécdota de José María Cuevas, presidente de la CEOE, la víspera de las elecciones de 1989. Tras un pequeño discurso a su directiva, remató: “Y mañana todos, a primera hora, a votar a Fraga. Y después a rezar a misa de doce, para que gane Felipe”.

Va a hacer cinco siglos que Montaigne dejó el mejor consejo para la actual política española y estadounidense: ”El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante”.