Lo que nos piden

Como las noticias tienen la mala costumbre de acumularse, no dejan que te quedes con las mejores. La alcaldesa de Gijón pidió a la ciudadanía que no compre en Amazon, eso es bueno. Es bueno que nos lo haya pedido y no nos lo haya impuesto por la cara como hace a veces con otros asuntos; entre pedir e imponer, mola más lo primero aunque alguna gente prefiera lo segundo. Y los modales autoritarios son una cosa muy fea. En España estamos en un momento tan alucinante que las cosas feas, viene a decir el Gobierno sanchista, dependen de quien las haga. No son feas en sí mismas, sino según la filiación de su autor(a). Pero vayamos a la noticias importantes. La ministra portavoz Montero, que habla con el desparpajo de quien se sabe dueña de una ignorancia impune, nos exhortó hace poco a la autorreflexión. Tal cual. Es una lástima que nos pasen tantas cosas al cabo de la semana, la sandez de Montero merecería un subrayado. No es baladí que, en la avalanche de ultrajes a la razón que nos va regalando Sánchez, pueda haber alguien tan cursi al frente de un ministerio. La torpeza formal de Montero va acompañada de miga en la sustancia; pide autorreflexión después de un rato de esparcimiento en el que algunos altos mandos se pasaron las normas de seguridad por el forro. Eso es lo interesante: Montero sabe que le perdonaremos las dos cosas, la torpeza y la cursilería. Si en vez de practicar la autorreflexión nos limitáramos a reflexionar, nos daría un ataque.