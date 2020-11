La recomendación y la orden

Acabo de llegar a casa (10:45 horas) tras comprar en la carnicería del barrio unas hamburguesas de pollo y unos cachopitos de lomo. Aprovecho tan baladí acontecimiento para contarles a ustedes un cuento muy bonito. Érase una vez una Consejería de Salud que recomendaba la franja horaria de 9 a 12 horas para el paseo de “personas mayores de 65 años, personas dependientes o personas con patologías de riesgo”. Tal vez con el fin de aumentar el jaleo y el desbarajuste reinantes, no pocos medios descuidados y no digamos pocas redes sociales analfabetas modificaban con contumacia la conjunción “y” (que suma) en lugar de la “o” (que distingue). Con lo cual parecía que se recomendaba el garbeo desde las nueve hasta mediodía a quienes hubiesen cumplido los 65 y además fuesen dependientes y asimismo padeciesen patologías de riesgo. En los treinta minutos que tardé en ir y volver a la tienda, ¿se veían acaso por las calles de la ciudad mía a ancianos, a dependientes o a humanos con patologías de riesgo, colaborando el resto de la población con un retiro domiciliario para que el monstruo pandémico no creciese? Pues no. Lo que veían estos ojos que se han de comer la tierra eran adolescentes, centenials, milenials y talluditos, de grande y libre autonomía física y sanos como corales, que llenaban aceras y paseos con sus patinetes, bicicletas y demás artilugios de tracción varia o corriendo y resoplando aerosoles al aire. Moraleja: las recomendaciones se las pasa el personal por el forro de los pantalones.