En el tren, te callas

Renfe recomienda que no se hable en los trenes. Se expande el covid. Con la cantidad de veces que, sentados ya en el vagón, hemos elevado plegarias al cielo para que no nos tocara un pelma al lado. Se acabó el peligro. Hay gente que no se sube a un tren o a un avión porque no va a aguantar las dos, tres o cinco horas de trayecto sin fumar. Pues ahora los habrá que eviten el viaje en tren si no pueden hablar, cascar, relatar, proferir, vociferar, dar tres cuartos al pregonero o castigar a la sin hueso. También disminuye la posibilidad de ligar, aunque no conviene restar posibilidades al lenguaje gestual, muy gráfico si se tercia. Ahí es nada que nos toque al lado un bombón o bombona, un guayabo o piba y tengamos que estar en silencio. Incluso en esas veces que, espantando la timidez, creemos tener una ocurrencia digna de compartir.