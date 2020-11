Tuntulandia

Los medios entrúguense si los protagonistes de los disturbios nocturnos son o nun son cachorros o asalarios d’una ultraderecha oportunista a la que-y val too con tal d’encabronar l’ambiente. Ún nun s’atreve a afirmar nin a negar pero, viendo na tele escenes de talos sucesos, saca alguna conclusión. Por poner un casu, nel parte de la 1 gritaben los revoltosos, azotando mobiliariu urbano : “¡Izquierda, derecha, / son la misma mierda!” L’eslogan sonába-yos algo o alguién-yos dixo que lu berraren, pero nun yeren quien a decatase de que, de la que salió del güevu (de la culiebra), el gritu del alzamientu espresábase notru orde y decorábalu una rima: “¡Derecha, izquierda, / son la misma mierda!” La cabeza nun-yos daba nin pa eso. Nun podemos asegura-yos una filiación política pero sí un espediente académicu: son suspensos. Asina que los suspensos apodérense de les calles. Esto veíase venir. Un Estáu qu’esime al individuu de responsabilidaes y obligaciones, que lu tutela, tola vida, como si fuere menor d’edá, tenía que contar cola rabieta de los intelectos infantiles (osímoron flagrante, ya lo sé) cuando-yos prohíbe xugar, como ye esti casu.

TPA. Un chavalón cola fociquera en funciones de baberu, sentáu nuna terraza asturiana con una montonera d’amigos tamién desembozaos, diz qu’ellos son mozos, que tol mundu fue mozu y que los que se tienen que quedar en casa son les persones d’altu riesgu, que son los rompegüevos que los tán fastidiando a ellos, los mozos; que nun se puede globalizar con que tol mundu ye responsable del problema: “Eso no puede ser así.” Equí, el verbu “poder” ye la clave. Pa esti filósofu del cacharru, les coses nun son: pueden ser. En consecuencia, tamién podíen nun ser. Ún siente talos razonamientos (ye un decir, l’idioma nun tien sustantivu pa esta forma embrionaria del pensamientu) y llamenta que nun esista un país específicu onde se cumplan los deseos como si fueren lleis de la Física, un sitiu al que se pudieren acoyer tolos qu’entienden la esistencia como un programa informáticu cola posibilidá Ctrl+Z, desfacer, como esti disconforme cola realidá. Tuntulandia o algo pol estilu.

Twitter. Contésta-y ún al hiperactivu twiteru presidencial Barbón: “Me habéis roto mi burbuja, ya no puedo interactuar con mi pareja, que reside en otro municipio. Ahora he ampliado mi círculo con nuevas burbujas. ¡Que se jodan!” Ún nun entiende por qué al final escribe’l verbu joder cuando na primer frase, cola pareya, interactúa castamente. Tampoco tien ún mui claro quién se va joder coles nueves interactuaciones del confináu. Nun debe ser la pareya, a la qu’entendemos, de momentu, introactuada, si nun ye de visita psicodélica tamién per otres burbuyes interactives. Y, en fin, la única conclusión que saca ún ye que ya ronda Freixenet nel ambiente.

miliorodriguezcueto.wordpress.com