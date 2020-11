Gestión errática y radical

Al año de las elecciones generales podemos decir que no solo se han cumplido nuestros peores augurios si no que se han superado. El Partido Socialista se arrojó de inmediato en los brazos de los radicales comunistas de Podemos, que presumen orgullosos de la Unión Soviética, aquella que purgó a más de 20 millones de personas por pensar diferente. Y decidió tener como aliados para un Gobierno de España a aquellos que no creen en España, independentistas de todo tipo: catalanes, vascos o gallegos y a los herederos de ETA que siguen sin condenar los asesinatos de la banda. La situación ya bastante complicada con ese Gobierno que Rubalcaba denominó Frankestein, se agravó con la pandemia del covid–19. Una pandemia cuya gestión no pudo ni puede ser más nefasta; una gestión que por Ley debería ser llevada por el Gobierno de España y desde un plano nacional y que Sánchez ha derivado a cada comunidad autónoma, llevándonos a un caos de actuaciones independientes.