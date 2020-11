Tiempos hubo en los que era un lugar común decir que saber ganar era mucho más difícil que saber perder. Sería hace cosa de medio siglo, o así, y la euforia que daba que las copas europeas del fútbol fueran siempre para un equipo español, que estuviese cada vez más cerca nuestra entrada en el Mercado Común, que la economía, gracias al turismo, izase las velas, que hubiésemos llegado a la Luna y que en el mundo de la literatura y el arte se hablase en todo el planeta en español –para incluir a Miró y a Dalí, cuya lengua no era el castellano–, semejante subidón, digo, hacía necesaria la templanza a la hora de abordar los éxitos. Perder, parecía que no perdía nadie aunque vaya si eran –éramos– muchos más los perdedores aunque sólo fuese por pura razón estadística. Pero como la condición de perdedor suponía lo más natural del mundo era fácil adquirirla de manera sencilla y no daba tampoco para demasiados alardes.