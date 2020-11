Covid, el miedo perfecto del CIS

Esta autoconfianza resulta clave para concluir que la covid ha logrado el miedo más perfecto de la historia de la humanidad. No solo porque 94 de cada cien españoles reconocen una «preocupación» acentuada, y se debería condecorar a los 450.000 que no admiten el mínimo impacto de la pandemia, sino porque han diversificado el susto en todas las categorías imaginables. El CIS plantea hasta diez miedos, dolores, temores o inquietudes conectados con el coronavirus. Siete de ellos han sido experimentados este 2020 por la mayoría de los ciudadanos, y en otros no se alcanza el consenso porque implican la «pérdida» de una persona próxima, trauma que no afecta al conjunto de la población.

Por anotar el ejemplo más contundente, cuatro de cada cinco españoles sienten «inquietud y temor ante el futuro». Un fino analista matizará que el miedo al porvenir es independiente de los virus, pero no entre los encuestados por el CIS, que siempre muestran un arrojo ejemplar frente a las vicisitudes. Además, la cuota de quienes se sienten personalmente dañados coincide excepcionalmente con el naufragio colectivo que los encuestados observan a su alrededor. Ya solo falta estimar si el miedo perfecto ha sido proporcionado y protector contra el contagio.