Los hechos válidos compartidos

El buen periodismo debería aspirar a un método intelectual común y a un área de hechos válidos compartidos. Esto es aún más necesario en la era de la trola y de las “fake news”. Las “fake” son en sí mismas un método, por eso no morirán con Trump. Para combatirlas eficazmente, la clave está en la disciplina del oficio. Estos días lo hemos visto de manera repetida en las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, que interrumpieron las ruedas de prensa del futuro expresidente y de los portavoces de la Casa Blanca, cuando se dedicaban a difundir acusaciones infundadas de fraude electoral. Lo más asombroso resultó ser que Fox News, la tele orgánica, decidió unirse finalmente a ABC, CBS y NBC para cortar con el rollo del bulo. No transigiendo con la insistencia en denunciar un voto ilegal que nadie ha podido probar, Fox se sumaba al área de hechos válidos compartidos. Por lo general es una zona escasamente coincidente en países donde los medios de comunicación no se asientan en valores tan sólidos como regularmente, no siempre, lo hacen los anglosajones. Casi nadie es capaz de imaginarse en las cadenas españolas de televisión el corte tajante de los bulos o acusaciones infundadas que se prodigan en los informativos por parte de ministros del Gobierno y políticos de la oposición. O en las tendenciosas y alborotadas tertulias. ¿Imposible, verdad? Pues ahí se suele mentir flagrantemente y con frecuencia. No los voy a aburrir con ejemplos, ya los conocen. ¿Alguien en TV3 le cortaría las alas a Gabriel Rufián cuando se excede en su presunción de los hechos? ¿Alguien en TVE? En las televisiones, las radios y también en algunos periódicos perdura la idea disparatada de que todo es publicable o se puede difundir siempre y cuando exista la posibilidad de atribuírselo al que lo proclama y aunque se trate de un despropósito, una calumnia o un bulo. Y así se incurre en pérdida de objetividad.