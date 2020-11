La más cara mascarilla

En febrero, cuando las autoridades vivían en la inopia y las noticias que llegaban de China adormecían en el caldo narcótico de la lejanía, nos recomendaron no utilizar mascarilla. Aunque las imágenes televisivas mostraban a los orientales tapados hasta las cejas, Don Simón, que envejece peor que un mal vino en tetrabrick, repetía en sus homilías el mismo mantra: “Si estás sano, no las uses”. Arribó el tsunami de la primera oleada y supimos la causa de esa recomendación del Gobierno, que encubría la primera gran mentira: no querían que usáramos mascarillas porque no las había. Era su fórmula magistral para ocultar la falta de abastecimiento y de previsión.