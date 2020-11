Algún que otro presidente de comunidad autónoma, otrora monárquico, no se corta un pelo en pronunciarse en epítetos y causas regias que aún están por dirimir y sentenciar, no dan tregua a la presunción de inocencia cuando gobernantes ellos aún tienen sub judice su propia gestión, eso sí, van de Diógenes, buscando hombres honestos con su lámpara por los estudios de televisión. En realidad, todos llevamos un regente dentro más que un presidente, pues venimos de un Antiguo Régimen de España de coronas, principados y señoríos, desde los visigodos hasta los sillones de reinos autonómicos que nunca se peinan y el día que se despeinaron el sillón se les rompió.

El cínico actual no es el del siglo tres antes de Cristo, el que vivía como un perro callejero, significado original. Diógenes, el máximo seguidor de la pseudoescuela de Antístenes, fue capaz de vacilar al mismísimo Alejandro Magno diciéndole que no dejaba pasar los rayos del sol cuando el -Gran Rey- saludaba al de Sinope, abocado en la tinaja donde se guarecía de la civilización sin más compañía que su bastón y los canes.

Informadores, desinformadores y tertulianos convienen en alimentar un noticiario permanente que socave, por entregas, los cimientos de una cultura nacional que se remonta al reinado visigodo, los mismos taifas y parias con las que a día de hoy los gobernantes desearon ser cronistas de su majestad, ahora en horas bajas. Ya, desde Lope de Vega se denuncia esta aspiración jabonera, en sus comedias sobre la humildad y soberbia, de aquellos que querían ser cronistas de Felipe III.

-¿Qué oficio quieres?- le preguntaba a Lope el Rey, a cambio que escribiese sobre las mercedes del nominado “El Piadoso”. A Felipe III nadie le pidió ser presidente, como mucho ser su secretario. Lope, con humildad, evitaba la soberbia que otros acompañan en sus comparecencias mediáticas, aforados, haciendo leña de árbol caído cuando antes se encaramaron a él para alcanzar su gloria.