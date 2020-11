El robot “Cepillator”

No se puede decir que trabaje poco a tenor de la cantidad de documentos desparramados por su escritorio. Aunque algunos le acusarán de jugar a los transformers o hincharse a Lacasitos en horas de trabajo. Precisamente él, el ojo que todo lo ve, que tiene en su pantalla todas las cámaras de seguridad del Ayuntamiento. No vaya a ser que algún funcionario ande folgando. El alcalde de Siero, Ángel García, es un tipo original, un socialista un tanto inclasificable, ni con los de antes ni con los de ahora. Es “cepillista”. Ni por su despacho –a destripar en la foto de una reunión que mantuvo ayer– lo etiquetarás: entre las banderas de España y la UE que mandó colocar, un robot de juguete junto a un paquete de Lacasitos. Lo segundo tiene su lógica, por la factoría dulzona de Meres. ¿Y lo otro? Hay quien dice que le ha escuchado hablar a solas con su robot, que le llama “Cepillator” y que juega con él: sus habilidades especiales son triturar jefes policiales, desintegrar horas extra de más y combatir duramente el sindicato del crimen. Pero quizá no se ajuste a la realidad, pues otros dicen que simplemente es un regalo de un bazar chino. Porque Cepi con los chinos se entiende bien: trabajan mucho y pueden plantar arroz en el desierto de Bobes.