Menos armas ante tanta pandemia

El Gobierno de Barbón tendrá que volver a sacar la exigencia de un confinamiento domiciliario (que ya le piden abiertamente desde ámbitos sanitarios dada la situación) a sabiendas de que el Ministerio de Sanidad será muy reacio a él. Pero también adoptar nuevas restricciones tendrá su coste, con los sectores afectados por las actuales ya en protesta abierta y con el PP poco a poco cuestionando la toma de decisiones. Únicamente aumentar el número de concejos bajo cierre perimetral sería una medida inmediata, si bien según los casos su efectividad podría cuestionarse.

El otro asunto que en otro tiempo sería medular, la negociación presupuestaria, acaba en un segundo plano. El presidente Adrián Barbón, con la fortaleza política de hace un año menguada, buscará un acuerdo con más ahínco, que seguramente obtendrá de IU y de un Podemos que no puede seguir viviendo al margen del pacto nacional. Queda por ver la postura que adoptan Ciudadanos y Foro, que incluso podrían sumarse o, cuando menos, no oponerse. El PP se ve fuera, de ahí la poco lógica propuesta de un acuerdo en las cuentas ”al peso” de los votos.

En el repaso político no puede quedar fuera la algarada en la Junta. Se ha instalado el uso de términos sin atender a su etimología (fascismo, liberalismo, comunismo, chavismo), y de esos polvos estos lodos. Ignacio Blanco, portavoz de Vox y reconocido por sus adversarios como un hábil parlamentario, aprovechó el exceso de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez para exhibir cierta sobreactuación rentable en la estrategia en la que se halla su partido. El apelativo utilizado por Rodríguez (“fascista ultraliberal”), carece de sentido, aunque no llega a ser un oxímoron a poco que se repase la Historia. Quizás el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, fue riguroso en la aplicación del reglamento, pero las normas son las normas. Más sorprendente resultó la posterior salida de PP, Ciudadanos y Foro en defensa del ultrajado Blanco, dando más peso a un rifirrafe no más grave que otros a los que acostumbramos.