En el adiós a Enrique Cueto Sierra

Pero volvamos a Enrique Cueto Sierra. En Chile se tituló como Profesor de Español y Literatura en la Universidad Católica y durante cerca de 50 años enseñó Antropología Educacional en dicha Universidad. Pero el centro emocional de su trabajo estuvo en el Instituto Carlos Casanueva, del que fue fundador y rector durante largos períodos entre 1952 y 2002. Ahí impulsó proyectos muy novedosos hasta entonces inéditos en ese país: educación especial para niños y jóvenes inadaptados, las primeras Escuelas de Padres y la carrera de Orientación Familiar y Juvenil, pionera y única en Chile durante mucho tiempo. A lo largo de su dilatada vida dio numerosos cursos y conferencias, a menudo relacionados con el desarrollo humano de jóvenes y adultos. También tuvo una presencia importante en los medios de comunicación, especialmente en televisión, donde dirigió varios programas de notable audiencia. Entre sus libros habría que destacar “De la vida y del amor” (1993) y “La llave en la cerradura” (2005). Últimamente había colaborado estrechamente con la Universidad San Sebastián de Concepción.

Enrique, aunque no tanto como su hermano Juan, permaneció siempre ligado a España y a sus orígenes colungueses. Él y toda su familia, con la que me unen lazos familiares por el lado de mi madre, son un ejemplo admirable de concordia y reconciliación. Fieles lógicamente a la memoria de su padre, nunca les he oído una palabra de odio ni de rencor hacia el país que tuvieron que abandonar en circunstancias muy difíciles. Todo lo contrario, conservaron siempre un enorme cariño a España a donde viajaron con frecuencia desde finales de la década de los 60, vinculándose alguno de manera muy especial con Colunga.

Recuerdo hace mucho tiempo, yo aún adolescente, una preciosa conferencia de Enrique Cueto en Colunga, en la que quedé impresionado por la calidez, la humanidad y la sensibilidad de sus palabras. Cuando en 2004 mi padre y yo coordinamos la publicación del libro “Verde y Azul. Testimonios y vivencias del Concejo de Colunga”, Enrique nos envió una magnífica contribución que lleva por título “El alma aquí y allí. Colunga en tres tiempos”. En su texto, después de hablar de cómo Chile, con el paso de los años, va progresivamente invadiendo toda su existencia afirma: “Pero por no sé qué rendijas del corazón –grietas más– Colunga –y Asturias y España– se resiste terca al olvido, morriñosa... La vida cotidiana, el quehacer, la siembra que se intenta, son de aquí, y también de allí. El cuerpo está aquí. El alma está aquí y allí. Y se nutre, aquí y allí, de los músicos, los poetas, los pensadores. Uno va siendo un mestizo cultural”. Y concluye de esta manera su artículo: “Y las veces que he vuelto a Colunga, siempre un poco forastero, he refrescado el alma, he revivificado la fe en la vida, he reacariciado los sueños”. Descanse en paz.