El fracaso

Es un fracaso suyo y de Lambán, Page, Díaz, Barbón, barones y baronesa a los que se supone fuerza en el partido, porque son los que tienen los votos, y no Sánchez que en Madrid perdió siempre que se presentó y de un modo ridículo además. Es un fracaso también del que mande en Teruel existe de cuyo nombre no me acuerdo y del presidente de Cantabria, y de todos aquellos que, no perteneciendo al gobierno frankenstein, invistieron a este presidente oportunista al que parece estar devorando Podemos, y al que no puedo dejar de ver, como en aquel álbum de Natura Viva de mi infancia, como un enorme y precioso roedor deglutido por una escuálida serpiente. No es un fracaso de Iglesias, que triunfa junto a todos los que odian España, porque así lo han manifestado a menudo –que no me lo invento yo–, su lengua y sus instituciones y que, con un número insignificante de votos, han conseguido unas rentas obscenas, y en el caso de Bildu, siniestras.

Lo ha dicho Sotillos en la Ser y lo están diciendo muchos históricos del PSOE, sin que haya una sola reacción por parte de Sánchez, conducido por Redondo y escoltado por Iceta, Chivite, Lastra, Ábalos, Calvo y otros en ese viaje que mejor que sea a ninguna parte que a nuestra perdición.