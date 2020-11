Las culpas y la disculpa

Cuando uno gusta hacer malabares con las palabras se corre el riesgo de que algún lector no entienda el juego de manos literario y acabe interpretando lo que no es. A nadie se ha pretendido hacerle la cama, ni mucho menos deshacérsela. A quien se diera por aludido o aludida, pedimos sinceras disculpas. No había intención torticera en las dos últimas líneas de la citada columna. Como me eduqué en un colegio de frailes no duelen prendas en entonar el mea culpa, aunque el pecado sea más ligero que venial. Rezo por tanto un par de padrenuestros en aguardo, solícito, de perdón.

Los hechos probados son los siguientes: que Gimena Llamedo contrajo el covid y que Adrián Barbón tuvo que confinarse porque compartió con ella y con Cofiño un pincho en un despacho de la Junta durante un receso en el debate sobre el estado de la región. Que el Presidente aprovechó el obligado encierro para leer un libro sobre los últimos días de Hitler y otro acerca de la caída de la extinta UCD. Y que está acudiendo al fisioterapeuta para tratar un dolor de espalda que él mismo achaca a la cama del apartamento de Presidencia, donde tuvo que recluirse en cuarentena.

Que los lectores sepan qué lee su presidente, qué le duele o qué le dijo un panadero de Cangas del Narcea son detalles que ayudan a conocerlo mejor. Y si de esta cambian la cama del palacio presidencial, favor que se hace a las dolencias dorsales.