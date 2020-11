Desinfectante de sombras

Máscaras sobre máscaras. Pensamientos confinados para no abandonar el cierre perimetral de la ignorancia y vertedero ideológico. Algunos se dejan atrapar por el socio nocturno, el vaso siempre lleno donde ver reflejado el abismo que nos ahoga. A mis 19 años tengo la sensación de haber vivido 190, me dejo llevar por esta pandemia de extrañezas y amarguras que amenaza con llevarme a una desescalada de ilusiones, atenazada por la vieja normalidad en la que se aplana la curva de la resignación. De nada sirve mantener la distancia de seguridad con tus miedos porque la incertidumbre ha venido para quedarse. Me gustaría poder decir que resistiré, que podré desinfectar mis sombras con un gel exterminador, que encontraré la vacuna contra el desaliento y que impondré el toque de queda de las renuncias y las dudas, que no seré engullida por sucesivas olas de tristezas ni me subiré al pico de la amargura. En fin, que impediré que la transmisión comunitaria de celos, recelos y miserias me alcance, y que permaneceré alejada de la inmunidad del rebaño convencida de que aún tengo muchos puentes que cruzar y que no daré la vuelta aunque todos me digan que equivoco el camino”.