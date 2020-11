No vengáis

–Pero pa…

-Que no, que no, que toi como Dios.

–El nenu échate de menos, quier tar ahí contigo y con Papá Noel...

–Papá Noel y yo somos persones de riesgo, joder. ¿Nun lo queréis ver?

–Ay, con lo guapo que ye volver a casa por Navidá.

–¡Qué manía, el putu “Almendro”!

–¿Quién, ho?

–Esi anunciu lleva jodiendo les navidaes a huérfanos y sintechu desde siempre.

–¿Vas poner el árbol y la decoración?

–Sí, ho. Pa poneme a desenredar les luces toi yo...

–¡Anímate, papá! ¿Por qué tas en pijama?

–Tengo cena de empresa.

-¿Empresa?

–Ye lo guapo de ser autónomo, que pues facer la cena empresa en pijama.

–¡¡¡Vas echanos de menos, papi!!!

–No. Faeme casu, ye mejor pa mí. Con les silles vacíes aforro discutir.

–¡Vaya, ho!

–Quedaivos allá, Fátima.

–Pero...

–Luego, por facer el pijo, vienen los repuntes.

–Nun seas neciu, pa.

–¡Fatimina, nun me fagas hablar!

–Vamos facer pcr y van levantar el cierre perimetral.

–¡Ye igual! Prefiero reunime conmigo mismu y mi distancia social.

–¿Y pa comer arreglaste bien?

–Sí, ho. Voi facer lechazu al Pedro Ximenez con gambazos al Fernando Simón.

–¡Jo, papá! ¡Una fecha tan señalá…! Adviento.

–Si haz viento como si no. Yo tranco les ventanes y s’acabó,

–Y en Nochevieja, ¿qué vas facer?

–Coño, lo que fice nel confinamientu.

–¿El qué, ho?

–Duchame y vestime pa venir a sentame al comedor.

–Pero vas aburrite.

–Qué va, ho. Pongo la tele y paso la Nochevieya como Han.

–¿Cómo quién, ho?

–Solo. Como Han Solo, el de Star Wars.

–¡Ay, el probe Andresín va escribir la carta a los reyes magos!

–Di tu que la escriba en papel de lija.

–¿Por?

–Porque esti añu van pasasela pol forro los cojo…

–¡Ay, papa, no seas malhabláu, ho!

–Lo que me faltaba, que me llaméis vosotros la atención.

–¿Entós qué, ho? ¿Vamos o no?

–¡¿Tais llocos?! ¿Nun vos enteráis? ¡Na de reencuentros numerosos!

–Pero, pa, si contigo somos cuatro.

–Allá tais bien, ya toi fartu de que vengais a faceme la Pascua.

–Papi, escucha…

–Que no, Fátima, que no. No vengáis. Se acabó.

www.parandoenvillalpando.com