La tristeza de los bares

Hoy los bares están tristes, y si éstos están tristes las ciudades también. En todas las urbes hay calles en las que proliferan las tabernas llenas de parroquianos y todas viven. Hoy siguen en el mismo sitio, pero están muertas. Son cadáveres que en vez de coronas de flores sobre la acera anuncian con letreros: “se vende” o “se traspasa”. Pero lo grave de esta situación es que la hostelería lleva detrás una alta dosis de aflicción por parte de propietarios y empleados. Era una alegría saludar en la calle a los barman en el día de su descanso. Hoy están perdidos en un ERTE, en el paro, o en la cola de un centro de caridad a la hora de comer. Se están recuperando imágenes que se parecen mucho a las de la posguerra. Las colas ya no son para ir al teatro, al fútbol, a un concierto o a algún espectáculo de especial relevancia. Ahora son para recoger una bolsa de comida donada por un supermercado. A los mendigos casi profesionales les ha salido la competencia dolorosa y obligada.

Hay informaciones que hablan del cierre de entre 65.000 y 80.000 bares en España por culpa de la pandemia. Son muchos miles de personas las que están detrás de estos números. Salir a la calle y ver las persianas bajadas, o una puerta abierta con una silla en el medio para sacar unos cafés o unos pinchos para varias personas haciendo cola es como si hubiéramos regresado a esas imágenes en blanco y negro de la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX, que acabó en la Guerra Civil española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939, aunque fueran diferentes las causa de las mismas. Pero las imágenes eran idénticas en ambos casos. Venimos de la Gran Recesión de 2008 originada en los Estados Unidos y estamos inmersos en una pandemia que no podemos llamar pacífica, porque los miles de muertos que se está llevando por delante no puede ser algo sosegado.

Antes de estos ocho meses de incertidumbre las sidrerías daban alegría y luz a las ciudades, y no digamos a los pueblos. Hoy las ciudades también están tristes, pero los pueblos pequeños son una tumba. Se están haciendo manifestaciones urbanas por el cierre de la hostelería que tanto daño hace a su economía y malogra el bienestar de otros. Porque en las tardes convertidas en noches a las seis, la gente deambula por las calles y los paseos sin tener donde meterse con los niños ahora que ya llegó el frío. Y los hosteleros grandes y pequeños claman soluciones a la subida de sus deudas y a la bajada de sus ingresos. El escritor Javier Marías en su columna semanal de un diario madrileño hablaba de los “políticos en consonancia con su sandez congénita o desarrollada, que no los oyen o fingen que no, y aumentan sus disparates”. Tal parece que estamos en manos de las vacunas, como entes extraterrestres que vendrán a salvar a la hostelería y, en consonancia, a todo lo demás.

Recuerdo la crisis del petróleo de 1973, que se convirtió en una lucha económico política, aclarada años después en un espléndido documental donde desmenuzaba la realidad de los hechos, que estaban lejos de ser casuales, sino más bien habían sido provocados. No sé si pensar algo parecido con la pandemia y todo lo que gira ahora a su alrededor. Pero esperemos que dentro de unos meses se vuelva a la normalidad y dentro de unos años alguien haga otro documental descubriendo la verdadera causa de todo este cierre perimetral del disfrute en las cafeterías.