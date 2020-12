Con la lotería te la hinco

Se acerca el 22 de diciembre y no sabemos si los niños de San Ildefonso van a ir con mascarilla y se les va a entender o si el sorteo va a variar mucho. En realidad, eso son detalles sin importancia, dado que lo que queremos es que salgan nuestras bolitas y nos hagamos millonarios. Para comparecer luego en la tele diciendo que na, que ha sido un piquito para tapar agujeros. Qué habrá sido de tanto agujero que tantos quieren tapar durante tantos años. Los décimos y papeletas, las participaciones, andan por casa pareciendo que tienen vida propia, unas en cajones, otras en la repisa, la más friolera metida en la cartera. Llegará el 22 y la tradición marca que nos pondremos con la lista para verificar que no nos ha tocado ni un chavo. Será entonces cuando alguien nos ofrezca lotería del Niño. El que se quiere ir a París, no. Otro.