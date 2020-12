El tramite homofóbo

vvv

Estamos de enhorabuena los asturianos. En una aplicación de vídeos cortitos hay uno en que sale personal variado participando en un juego en que se designa una letra de nuestro abecedario y se debe responder en 30 segundos con: país, famoso, fruta, marca y animal que por ella comiencen. A una joven le ofrecen la “a” y se sume en nerviosas dudas para encontrar un país que por esa letrita empiece. Piensa en voz alta en “Amarruecos”, pero no le cuadra. Alguien le apunta, fuera de plano, “Asturias”. Más vacilaciones, sonrisas y rascamientos de la chica. Por fin, desecha la idea: “Eso creo que es un continente”. África, América, Asia, Europa, Oceanía… Asturias. Como recordaba el diarista Iñaki Uriarte, “antes estaba permitido decir: ‘Yo, de ciencias, no tengo ni idea’. Ahora empieza a generalizarse: ‘Yo no leo nunca nada’, y el grupo se ríe con un gesto de aprobación”. Es lo que hay y que siga viviendo Cartagena.

Pie de foto del mismo medio (12/11/2020): “Varias personas esperaban para realizarse un test de antígenos en Torrejón de Ardoz (Madrid), el martes”. Como acabo de pasear con “Brel” y ando ocioso, me entretengo en contar cuántas son aproximadamente esas “varias” personas que aparecen en la imagen. Sumo unas cuarenta. Y porque se acaba el encuadre de la foto, pues la fila continúa. “Varias” es un adjetivo indefinido plural que suele usarse antepuesto al sustantivo y que significa “algunos, unos cuantos”. Por ello, en el texto no hay estrictamente error. Pero ¿más de cuarenta personas son −estrictamente también, aunque para el habla común en este caso− “varias personas”? Cuando alguien nos dice que había en la plaza, en la calle, en un cine, en una librería… “varias personas”, ¿pensamos en más de cuarenta o pensamos en media docena, dos arriba o abajo? En fin, paso a leer el primer párrafo de la información: “En el último mes, Madrid ha reducido a la mitad su incidencia en 14 días, los contagios y la positividad”. Que haya reducido a la mitad los contagios lo entiendo; pero ¿a qué incidencia se refiere o a quién con ese enigmático “su”, seguido del no menos inexplicado “en 14 días”? ¿Y por qué escribe que se reduce “la positividad” (algo irreductible de por sí) cuando quiere decir los casos positivos o, simplemente, los positivos? En definitiva: ¿por qué tanta oscuridad al escribir, exigiendo al lector −cualquiera que sea su nivel de comprensión− un importante esfuerzo de desentrañamiento gramatical o semántico? Sigo adelante: “La mejora de las hospitalizaciones en agudos y UCI y de muertes, es más lenta”. Ahí abandono. No por la coma sobrante tras el sujeto. Sino porque la redactora ha escrito −literal y estrictamente− que hay mejora de muertes. No era su día.

Mismo hecho, dos titulares: (1) “El 1,5% de los inmigrantes que llega en patera a la costa andaluza, positivo en covid”. (2) “El 98,5% de los inmigrantes que llega en patera a la costa andaluza, negativo en covid”. Elija usted su ideología.