Hostelería condenada sin motivo

A la hostelería y a las miles de familias que viven de ella, –que somos más de los que pensamos, porque un sector de este tamaño cerrado nos afecta a todos–, se las ha condenado caprichosamente a la ruina por el presidente del Principado de Asturias. El mismo presidente que dijo en sede parlamentaria que se cerraban actividades que se sabían no eran foco relevante de contagios porque se pretendía el confinamiento domiciliario que la ley no le permitía. El mismo presidente que en verano nos animaba a consumir y tomar culinos de sidra en vasinos de colorines.

La hostelería no es foco relevante de contagios, como no lo son el comercio, los concesionarios de automóviles, la cultura o los centros deportivos. No lo son, y no hay ningún informe que lo avale. Otras comunidades han contenido el virus con esas actividades abiertas, por lo que no lo están haciendo mal los empresarios. Quién está fallando es el Gobierno asturiano que por no controlar, no controla ni las residencias de mayores que presentan tasas de contagios de entre dos y tres veces las de la primera ola. Precisamente, donde tienen responsabilidad directa el Gobierno de Adrián Barbón es donde no pueden controlar los contagios. Olvídese de la hostelería y céntrese en las residencias de mayores, que son la población más vulnerable y están sufriendo la enfermedad más que nunca.

Meses sin poder trabajar, sin ingresar un euro, pero asumiendo todos los gastos, incluso con subidas, como la cuota de autónomos. Sin recibir las miserables ayudas aprobadas. Ayudas que ni siquiera contemplan a los que ya han tenido que cerrar definitivamente, que sólo te la dan si estás al día con Hacienda y con la Seguridad Social. O sea, que tienen que estar al día con el mismo gobierno que les condena a la ruina para recibir unas ayudas de miseria que nunca llegan.

Me extraña que no haya habido más tensión social, porque se ha llevado a miles de asturianos al límite y han tenido un comportamiento ejemplar. Pero la situación no puede durar un día más, debe autorizarse la apertura inmediata de estos locales, si no sería perfectamente comprensible que abrieran sin permiso. La supervivencia de muchas familias depende de eso, y los hay que prefieren enfermar a morir de hambre. Se ha llegado al punto en el que está justificada la desobediencia civil ante normas absurdas.

Apertura inmediata y compensaciones adecuadas. Las propuestas del Gobierno asturiano son inaceptables por insuficientes. Un fondo de contingencia de 100 millones de euros sobre un presupuesto de 5.237 millones que plantea el Principado de Asturias es una tomadura de pelo. Cuando un gobierno te expropia debe pagar un justiprecio. Igual que cuando te expropian una finca para construir una carretera, deben indemnizarte cuando te expropia tu actividad. Las pérdidas generadas a todas estas familias, que a muchas les costará perder su vivienda, deben ser atendidas por la administración responsable.

En Vox Asturias estaremos muy atentos en la negociación presupuestaria para que no se dedique un euro a empresas públicas innecesarias, museos sin visitantes, hospitales de animales sin animales, niemeyers, laborales, academias de la llingua, TPA, chiringuitos feministas, y tantos millones de euros que se van por el sumidero ideológico del PSOE antes que a dar de comer a los asturianos arruinados por el Presidente Barbón.

Le agradecería al presidente del Principado que pasara unos días en casa de alguna de esas familias y escuche a las madres de esos niños, como a las encerradas en la iglesia de San Juan, en Mieres. Que escuche a Susana y a sus compañeras pedirle ayudas a sus padres y amigos, para dar de comer a sus hijos.

Presidente, si tan preocupado está por la enfermedad quédese en casa, pero deje vivir a todos los demás. Los está usted matando de hambre.