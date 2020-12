Ensayo, error

El Gobierno de Sánchez tuvo el cuajo de escudarse en la peregrina teoría amiga de que las masivas manifestaciones del 8-M no tuvieron nada que ver en la propagación vertiginosa del virus en España, cuando la pesadilla apenas se estaba descorchando y la movilización no podía esperar un mejor momento. Por ese mismo motivo, los hosteleros y sus proveedores pueden también pensar que los bares no han sido decisivos en el incremento de los contagios cuando han estado abiertos cumpliendo con las normas establecidas del distanciamiento. ¿Quién sabe? ¿Quién se atreve con la curva que, de repente, asciende, y luego, vuelve a subir? ¿Lo saben Barbón y sus epidemiólogos? Pues, no. ¿Lo sabemos usted y yo? Tampoco.

El presidente del Principado, al que no le ha tocado jugar en esta partida otra carta que la del virus, ha acabado por admitir que igual se equivocó y que el cierre perimetral de las ciudades no era tan eficaz como él se imaginaba. El caso es que desconocemos por qué entró en su imaginación lo que a simple vista parece un imposible, que es precintar bastante más de la mitad de la Asturias que habitualmente se mueve entre las tres poblaciones con mayor número de habitantes por razones de trabajo o de vecindad.