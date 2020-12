Cierra los ojos y mira

Quedé saturada de tanto olor penetrante y ahora me centro en fragancias de marca blanca, que apenas dejan huella, se evaporan al poco tiempo de pulverizarlas en la piel. Cierro los ojos y las olvido. Llevo unas semanas saliendo con Julio, un empresario que de niño comía espinacas porque le gustaban y que siempre deseó que “Silvestre” cazara a “Piolín”. Creció y aprendió a convertir ese deseo en una forma de ser y estar. Útil para ser abogado. Le gustan especialmente las mujeres que solo están con él por su dinero. Con ellas sé lo que me espera, me dijo al principio de nuestra relación, convencido de que su cinismo aumentaba su atractivo. No podía sospechar que lo que más me atraía de él era su proximidad al hastío, su aprecio por la indiferencia de quien tiene mucho y no disfruta de nada. Me encantan los desencantos de los hombres. Tú no estás conmigo por dinero, dijo tiempo después, ¿por qué estás? Cerré los ojos antes de elegir una mentira”.