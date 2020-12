En el pleno de la Junta General del Principado de Asturias tuve la bochornosa experiencia de ver cómo IU presentaba una Proposición No de Ley, que tanto PSOE como Podemos votaron a favor. Se pedía en la misma el levantamiento del embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos a Cuba, tratando de trasladar la idea de que es esta medida del gobierno americano y no los más de 60 años de criminal dictadura la que ha llevado a la miseria del pueblo cubano que subsiste con una renta media de 37 euros mensuales.

En un momento como el actual, con más de 900 fallecidos en Asturias por COVID, miles de asturianos arruinados, el personal sanitario exhausto, miles de negocios cerrados, ciudades perimetradas y toque de queda, resulta vergonzante comprobar cómo el comunismo pierde el tiempo en alabar a sus tiranos. La misma IU, PSOE y Podemos, que votaron en contra de la entrega de mascarillas gratuitas a los alumnos, pero que disfrutan de las mascarillas gratuitas que les entrega la Junta General, son los mismos que se arrodillan ante las tiranías de izquierdas de todo el mundo. Lo que no deja de ser una señal de lo que quieren para España.

La propuesta resulta un insulto para los asturianos, si bien tiene un lado positivo. Los comunistas reconocen que el comercio es algo positivo, y sobre todo el comercio con Estados Unidos. Parece ser que la mayor manifestación de la economía de mercado, del capitalismo, como son las transacciones comerciales son la salvación de Cuba. Han tardado 60 años de dictadura para darse cuenta. Son duros de mollera.

Una propuesta que además trata de blanquear al despótico Raúl Castro, heredero al trono de la dinastía comunista. El general fue uno de los mayores hostigadores de la homosexualidad en Cuba, que ordenó literalmente a finales de los años 60 limpiar de homosexuales a la sociedad revolucionaria.

El problema de Cuba no es EEUU, el problema de Cuba es la tiránica dictadura de los Castro desde 1959. Una dictadura que no ha tenido que levantar muros como se hizo en la Alemania oriental, porque la rodea el mar caribe. Un mar caribe que solo devora a cubanos que huyen en balsas que se dirigen a EEUU. No se ha conocido nunca desesperados norteamericanos que se lancen en un flotador para alcanzar las costas del infierno comunista cubano. Un infierno que describió el ex ministro de cultura chileno Roberto Ampuero, comunista de joven y converso cuando descubrió lo que era el comunismo real.

Ampuero huye de la dictadura de Augusto Pinochet a la comunista Alemania Oriental, para escapar de este tormento comunista, al infierno comunista cubano como describe en su libro ‘Mis años verde olivo’. El autor, equipara todo tipo de dictaduras, como hace toda persona cabal, cuando dice que ‘no hay nada que se parezca más a una dictadura de derechas que una dictadura de izquierdas. Me pregunto ¿qué lleva a algunos seres humanos a condenar a una dictadura de derechas y a celebrar al mismo tiempo una dictadura de izquierda? ¿qué retorcido mecanismo mental los conduce a denunciar el abuso, la tortura, la marginación, el escarnio, el exilio, la represión y el asesinado de quienes piensan distinto bajo una dictadura de derecha, pero los conduce a justificar esas mismas medidas contra quienes se oponen a una dictadura de izquierda?’

La dictadura cubana es un sistema político corrupto y criminal. 7.179 muertes documentadas por razones políticas, entre ellas 3.110 fusilamientos, 1.235 ejecuciones extrajudiciales. 20.000 "balseros" muertos. Castro asesinó sistemáticamente a civiles, niños incluidos por pretender escapar de su país. Más de dos millones de cubanos se han ido de la isla, en un país de poco más de 11 millones de habitantes. Persiguió sin piedad a los homosexuales, y sometió a la mujer cubana durante todo su mandato.

Opresión, asesinatos y pobreza. Pero más pronto que tarde veremos un Nuremberg en Cuba, para condenar a los culpables de todo ese sufrimiento, en la que esperamos sean juzgados también los acérrimos defensores del comunismo en occidente, que defienden esta totalitaria ideología desde la comodidad que les brinda la sociedad capitalista en la que residen.

No me sorprende este apoyo a los dictadores por parte de IU o de Podemos, pues han manifestado públicamente su apoyo y su deseo de convertir España en la próxima dictadura castrista o bolivariana, lo que me preocupa es el apoyo del PSOE a esta vergonzosa iniciativa, cuando no me cabe ninguna duda que correrían como locos a vivir con sus familias a EEUU antes que a Cuba. Como siempre la izquierda quiere para los demás lo que no quiere para ella.

A los cubanos sólo les deseo la libertad y la democracia que les han robado los Castro durante 60 años, y que disfrutan los políticos de IU, Podemos y PSOE que siguen apoyando esta dictadura criminal.