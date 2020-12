Lo llaman pacto cuando quieren decir sumisión

Me explico. El gobierno de Adrián Barbón está a tan solo tres semanas de aprobar el mayor presupuesto de la historia de Asturias, 5.237 millones de euros que debieran destinarse a evitar el mayor descalabro económico desde la Guerra Civil. Un reto y una responsabilidad que no han tenido los presidentes anteriores. Por eso algunos hemos entendido que tocaba hablar, hablar mucho, confrontar prioridades, intercambiar distintas soluciones, definir lo común y finalmente llegar a acuerdos. Eso significa para el Partido Popular estar a la altura de las circunstancias.

Pero a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas, todos los asturianos han podido ver que Adrián Barbón no tiene ninguna intención de acordar nada, y es que cuando una parte solo propone y la otra solo escucha, no se puede pactar. Pero si además terminas recibiendo un portazo en la cara, con una puerta de Suárez de la Riva, la situación es otra, te están utilizando, te están queriendo poner en la tesitura de apoyar un presupuesto sobre el que no has podido incluir ninguna de tus propuestas generales. Esa actitud tiene un nombre difícilmente reproducible en un medio de comunicación, pero lo tiene.

Y es que no era necesaria la escenificación de una primera (y última) reunión, no era necesaria la mentira en los datos para evitar darnos una cifra sobre la que plantear medidas, no eran necesarias traer al mundo real las malas artes de las juventudes socialistas ni hacían falta los reproches impostados de la camarada Llamedo. Nada de todo esto era necesario, ni siquiera el intento fallido de querer meter “cuña presupuestaria” entre los alcaldes del Partido Popular, esperpento final de un gobierno chismoso, que entiende la política de pactos como una pose, seguida de una foto, acompañada de un tuit y finiquitada con un desplante.

Finalmente nos encontramos, al igual que todos los años, con la única situación que Adrián Barbón no puede evitar, me refiero al trámite de enmiendas, donde los grupos políticos tenemos el derecho (sí, el derecho, que no es ningún favor gubernamental) de presentar propuestas de mejora al presupuesto más decisivo de las últimas décadas.

Y lo haremos reconociendo que por fin, después de muchos años, y gracias a las aportaciones extraordinarias del Estado y a los 934 millones de deuda que se piensa contratar, los presupuestos de 2021 recogerán algunas de las inversiones locales prometidas hace tiempo, mucho tiempo. Pero igualmente intentaremos revertir que la mayor parte de los recursos extraordinarios en 2021 se los lleve el mantenimiento de la propia administración, una administración cuestionada cada vez por un mayor número de asturianos.

Aportaremos nuestras soluciones para el famoso Fondo de Rescate, para que sea eso, un fondo, no un eslogan; haremos aportaciones en cada una de las consejerías para que llegue a los asturianos, a las familias y a las empresas, el mayor numero de recursos para afrontar esta crisis espantosa en la que nos han metido.

Y todo esto lo haremos con ánimo de mejorar un presupuesto crucial, pero mejorable, ¿no es precisamente esto lo que se espera de un partido en democracia? Pues celebremos esta democracia ante quienes quieren hacerla pequeña, ejerciendo nuestra libertad para decirle a los asturianos que existen alternativas al rodillo sonriente de Adrián Barbón.