La culpa fue del cariñena

Con mi habitual predisposición a echar una mano a los políticos en sus trolas, les traigo aquí para que las copien y apliquen unas citas de Jonathan Swift (el inventor del nombre “Vanessa”, y de los viajes de Gulliver) que vienen de perlas para echar balones fuera. Escribió el gran satírico irlandés en sus “Instrucciones para los sirvientes”, de 1739: “Cárgale la culpa de todo a un perro faldero, al gato favorito, a un mono, un loro, un niño o un sirviente al que han echado; siguiendo esta regla, quedarás siempre libre de culpa sin hacer daño a nadie, y evitarás a tu señor o señora el problema y la incomodidad de tener que reprender a alguien”. ¿Ven qué fácil? Y es que −como reflexionaba en uno de sus artículos− “teniendo en cuenta la disposición natural de muchas personas a mentir y de las muchedumbres a la credulidad, me deja perplejo y desarmado esa máxima tan frecuente en boca de todo el mundo que asegura que la verdad acabará triunfando”. Pero si no les vale y quieren algo más cañí, acudan al teatro de Muñoz Seca, a la escena en que Don Mendo explica a su amada los entresijos del juego de las siete y media en una de cuyas partidas lo desplumaron. No fueron ni su impericia, ni su dejadez, ni su precipitación, ni su ceguera ante lo evidente, ni sus contradicciones tácticas y estratégicas. Vean lo que fue y díganlo los responsables políticos cuando llegue la hora de rendir cuentas: “¡No fui yo... no fui! Fue el maldito cariñena que se apoderó de mí”. El cariñena.