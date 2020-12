Soñar en tiempos de pandemia

¿Y cuáles son mis sueños para la España del futuro? Yo sueño en una España en donde nuestros políticos de diferentes ideologías se pongan de acuerdo, de una vez por todas, en algo. Yo sueño en una España en donde, en base a ese hipotético y deseado acuerdo, tengamos una definitiva Ley de Educación de consenso, y no una novena preludio de una décima, y así sucesivamente. Yo sueño con una Sanidad que vuelva a ser la “joya de la corona”, que llegue a todos y de la que todos nos sintamos orgullosos. Yo sueño con que, de una vez por todas, nos olvidemos del constante enfrentamiento de “las dos Españas”, que incluso en momentos tan difíciles como los actuales ha renacido con extrema virulencia. Yo sueño con que la Justicia sea eso, justicia, y que cuando se hable de jueces no se les etiquete como conservadores o progresistas. Yo sueño en un país con una auténtica división de poderes. Yo sueño en el fin de la “partitocracia” y en el advenimiento de una auténtica democracia. Yo sueño con que la prioridad y la responsabilidad sean las bases de toda actuación política. Yo sueño con que nuestros mayores, maltratados durante esta maldita pandemia, sean respetados, cuidados con mimo y con dedicación en sus últimos días, con calidad de vida y con el afecto de los suyos y de quienes los cuidan. Yo sueño con que nuestros jóvenes, simplemente, tengan futuro, que vean que su país no los expulsa a tierras lejanas, que les ofrece las herramientas para ver un horizonte de esperanza…, que será la esperanza de nuestro país. Yo sueño con que se dedique un mayor esfuerzo económico a la investigación, fundamental para un progreso que nos lleve al bienestar. Yo sueño con que la cultura sea accesible a todos los ciudadanos, porque un país culto es un país más tolerante y más respetuoso con el de enfrente, y porque la cultura nos hace libres. Yo sueño con que seamos más tolerantes y nos respetemos los unos a los otros. Yo sueño con que hombres y mujeres caminen por la misma senda de la igualdad y que no asistamos día tras día al terrible espectáculo de escuchar las crueles noticias del maltrato por razón de género.

¿Una utopía? ¿Sueños irrealizables? De utopías y de sueños está la historia llena, utopías y sueños que, muchos de ellos, se hicieron realidad e hicieron caminar al mundo. Sí, yo sueño, porque la vida es sueño, pero un sueño que no ha de ser pesadilla, viendo que esos sueños puedan ser aniquilados por sectarismos, por intolerancias, por absurdos materialismos, por cortoplacismos, por egoísmos, por poderíos basados en la fuerza… Volviendo a Calderón: sí, la vida es un frenesí, pero también una ilusión, y el mayor bien es pequeño, porque al final… ¡todos calvos! Y termino con un dicho (pido disculpas por no conocer su autoría) que nos ha de conducir por el camino de unos sueños, tal vez utópicos, que hemos de hacer realidad, porque tenemos capacidad para ello y para mucho más: “Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es”.