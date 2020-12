Llega el mediodía. Como siempre que se anula una comida, fantaseo con cómo habría ido. Me imagino diciendo esto y lo otro y pidiendo el vino y rechazando el postre y argumentando o escuchando. Yo creo que el almuerzo se ha aplazado por culpa de uno de los que iba a asistir, que ha chafado la cita por estar a régimen; así anda, algo tristón y con las camisas de cuando estaba delgado. Me levanto un poco ahíto de esa no comida y hasta me siento tan lleno que no meriendo ni ceno. Ligeros ardores. No me tomo un poco de bicarbonato y luego no me tomo un analgésico. Telefoneo a otro de los no comensales del almuerzo no celebrado y me dice que le ha sentado mal el no chuletón que iba a pedirse y que se ha tenido que meter en la cama a no dormir y a no beber mucha agua del mal jamón que no nos han dado de entrante. Reviso la cartera, no vaya a ser que el no haber pagado me haya hecho crecer algún billete en la cartera.

A la noche ponemos el árbol. Es un árbol artificial, enano y comprado en un chino. La misma ilusión da. No contribuimos al holocausto arbóreo, pinos en la basura el día siete de enero y en ese plan. Mi hijo se afana en colocar las bolas y los adornos. Le hago una foto. Ríe. Más arriba dije que todo es (demasiado) efímero. Hoy opino que el tiempo es circular: le hablo, le hago bromas, colaboro en el embellecimiento del “abeto” y me parece estar oyendo a mi padre dirigiéndose a mí.