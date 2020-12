Difícil marcha atrás

La opinión pública sobre la pandemia ha ido desarrollando en esta segunda ola un movimiento apenas apreciable pero que, al final, ha modificado la percepción colectiva. Un ejemplo: en la primera ola, la del confinamiento, la de los aplausos entusiastas a los sanitarios como soldados en primera línea de la batalla; en esa primera ola terrible, solo en cuatro jornadas se produjeron en Asturias más de diez fallecimientos diarios por el covid-19. Esa primera ola en la que muchos ciudadanos se indignaban si alguien se saltaba el encierro doméstico por pasear demasiado a su perro e incluso le acusaban de ser el causante de incontables infortunios, comenzó a mediados de marzo y prácticamente estuvo liquidada a principios de mayo (dos meses): causó la muerte de unos 300 asturianos.

La segunda ola arrancó a finales de agosto y aún mantiene a Asturias en una situación de riesgo muy alto. Desde el 31 de octubre solo ha habido tres jornadas en las que el número de muertos diarios fuese, lean bien, inferior a diez. Es decir, lo que en mes y medio de la primera ola fue una luctuosa excepción, ha sido cotidiano en esta segunda, con jornadas en las que la cifra de fallecidos llegó a ser el triple de la habitual en los meses de marzo y abril. Van ya 800 muertos. Sin embargo, no ha habido aplausos y las medidas restrictivas han sido cuestionadas por excesivas de manera reiterada. ¿Qué ha pasado?

El Gobierno regional tomó esta semana, por los pelos, la decisión de reabrir la actividad hostelera, pero imponiendo unas condiciones que no contentan al sector. Sin embargo, el Principado tendrá cada vez más difícil elevar el grado de restricciones, con una opinión mayoritaria entre la oposición de que la forma de combatir los estragos del virus no pasa por limitar la actividad económica. No obstante, en esta segunda ola, por primera vez los servicios sanitarios asturianos sufrieron de verdad, situándose al borde del colapso. La dicotomía entre salud y economía siempre ha estado. Quien carece de salud la reclama; quien la disfruta, en cambio, pronto la olvida. Hasta que vuelva a apelar a ella cuando realmente la necesite.