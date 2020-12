El coronavirus que te derroca

Teresa: “De repente, salir de la cama te agota. Y te das cuenta de que el virus sabe cómo hacer que te sientas débil y vulnerable. Derrocado. Cuando el cuerpo no responde como debe a tus órdenes se produce una desconexión entre sus necesidades y tus acciones. Peor aún: tus exigencias se han vuelto renuncias. Luego te invade el estupor porque has perdido el gusto y el olfato. Dos privilegios cotidianos a los que no prestas atención se transforman inesperadamente en dos carencias con las que no contabas. Y te descoloca. Te impide acceder a escenarios que antes cruzabas sin pensar en sus ventajas. Te da igual lo que comes porque si no puedes olerlo o saborearlo qué más da que en el plato haya pulpo o brócoli. Es ideal para perder peso porque puedes dejar lejos todo lo que engorda y atiborrarte de alimentos sanísimos que odias. El problema es que esas pérdidas de sentidos vienen acompañadas de nauseas irreprimibles cuando te sientas delante de un plato. Tu cuerpo se rebela y revela zonas frágiles con las que no convivías. Si comer o beber son acciones desagradables, el ocio pasa a ser molesto. O irrealizable. No importa que intentes ver una de tus películas favoritas. A los cinco minutos incluso Cary Grant te parece insoportable. Leer es misión imposible. No te enteras de nada y a las dos páginas tienes que volver atrás porque has olvidado lo anterior. Cualquier tarea por mínima que sea pasa a ser misión de audaces. Hablar por teléfono o escribir mensajes. Ver las noticias cuando te importa un rábano lo que pasa en el mundo. Notas cómo pesan los días, aunque lo peor son los minutos largos y espesos que se hacen más pegajosos y hostiles mientras esperas ese momento en el que te comunican que eres un ser negativo. Pero el túnel se termina tarde o temprano y sales a un paisaje de niebla. Ya puedes plantearte metas más ambiciosas que salir de la cama sin sentir que tu cuerpo se niega a obedecerte. Y un día descubres que tu paladar percibe un lejano sabor que intenta abrirse paso y piensas que el virus empieza a perder leeentamente una batalla que te recuerda no solo tu fragilidad: también tu insignificancia”.