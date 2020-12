Dos formas de jugar al “veo, veo”

Que tampoco es descabellado su mensaje. Pero las redes las carga el diablo y pueden atrapar de la manera más tonta al pececillo más listo. El pajarito azul, que parece tan mono e inofensivo, se torna rápido en bandada de buitres dispuesta a despedazar, que no perdona un resbalón. Entonces, los tuits dejan de ser tuits, y ya son graznidos.

Quiso Barbón denunciar las riadas de gente por el centro de Oviedo en fin de semana, con una imagen en la que aquello parecía una manada acudiendo al grito de su líder, o, más bien, mucha gente ávida de dar un paseo y, de paso, hacer algo de compras navideñas. La instantánea no mentía: las calles fueron un hervidero en las ciudades.

Y quiso una vez más el Presidente entrar a responder a diferentes pajarillos. Acabó cayendo en una de las millones de trampas que teje la red. “Ayer (por el viernes) salí yo en Oviedo a comprar unos libros y volví muy preocupado de lo que vi ¿Qué parte de hay que evitar aglomeraciones no entendemos? ”, advertía respondiendo a una internauta. Pero la red no premia la sinceridad. Y con frecuencia la castiga. Así que los libros del Presidente acabaron convertidos en el principal problema de la región del fin de semana virtual.

Acabó Barbón siendo azotado por haber salido a comprar libros y criticar a la vez las aglomeraciones en las calles. Y no cejó en su empeño de dar alas al debate dando más explicaciones: “Fui a por unos libros, los cogí y pagué y viendo la aglomeración de gente que había por la calle, me fui inmediatamente”. Y más leña al fuego. Que si Barbón es un incoherente y predica con la palabra, pero no con el ejemplo. Que si qué libros compró que era tan urgente ir a por ellos. Que si “consejos vendo, que para mí no tengo”... Diálogo de besugos en la red y guirigay que te crio. Que donde Barbón ve mogollones, muchos tuiteros acabaron viendo mogollón de incongruencia.

Pero si en el “veo, veo” le toca a Rodrigo Rato, él contesta que “ve”. Y punto. “Las veo”, respondió con crudeza escueta a la pregunta de cómo ve a las derechas políticas actuales. En su caso lo de ver, a secas, está muy bien, porque hasta hace menos de un año, que empezó a disfrutar de permisos, no veía mucho la luz del día. Rato habló para un medio nacional por primera vez tras su ingreso en prisión por las tarjetas opacas y su absolución del “caso Bankia”. La entrevista fue algo así como un café descafeinado: no despierta, pero psicológicamente da el pego. Se negó a hablar de sus cuentas con la Justicia, pero mostró que eso de realizar fluidos análisis sobre la situación económica no se le ha olvidado. “Sin movilizar a nuestro sector privado la situación se estancará”, por muchas ayudas públicas que vengan de Europa, advirtió. Ah, y fue atronadoramente parco en palabras para dejar una poco menos que evidente crítica a los políticos actuales. Claro que quizá su posición actual le impide censurar con nombres y apellidos, y grandes florituras, a responsables públicos. No le vaya a pasar como a quien criticó las multitudes contando a la vez que había salido a la calle a comprar unos libros. Porque en el caso de Rato no se enfrentaría a un efímero chorreo virtual, sino a un revolcón público de otra magnitud.