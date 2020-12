Le Carré no deja herederos

La prosa de Le Carré no avanza «por camino llano», en la conseja de Quevedo. Se enreda en círculos y torbellinos, procede no tanto con el esmero de la orfebrería como con las volutas del humo de una pipa bien cebada. Fue el retratista insuperable del alcantarillado y las identidades dúplices, con grandes obras tras la caída del Muro y la desintegración de la Unión Soviética. Cabe envidiar a quienes afronten la lectura de su treintena de títulos, los demás quedan condenados a la orfandad porque el maestro de la ficción política no deja herederos. No, Mick Herron no sirve.

Escritor hasta el final, el año pasado publicó “Un hombre decente”, pletórico de la atmósfera Le Carré y con el dardo envenenado del bar donde un letrero advierte «Prohibido hablar en voz alta del Brexit». Sería injusto destacar novelas en una producción que merece una lectura íntegra, pero deben cribarse las adaptaciones a la pantalla. Allí, los clásicos “La chica del tambor” y “La Casa Rusia” han sido superados más recientemente por el extraordinario Smiley de Gary Oldman en “El topo” y el incandescente Philip Seymour Hoffman de “El hombre más buscado”. El gran Le Carré sabía que Occidente reposa sobre una ambigüedad donde la opción moral es fácil de distinguir, porque saldrá derrotada.