¡…Y más banderes!

Nun sé. Esti probe opinador ensin méritos pa selo nun acaba d’entender qué beneficios pueden sacá los dos conceptos referíos con tal actu testimonial, pero seguro que ye limitación mía. Tamién piensa ún, na so inocencia irremediable, que la enseña d’España bien podía acoyer, amás de la llingua castellana, la gallega, la vasca, la catalana, l’aranesa y, con perdón, hasta l’asturiana. Pero estos señores que punxeron la banderona en Xixón el sábadu pasáu, pamidea, venlo d’otra manera. Y, en cambiu, consideren la rojigualda un símbolu nacional del que ningún ciudadanu del Reinu tien derechu a arrenegar. Yo nun sé a ónde se llega per esi camín contradictoriu pero la solución nun abulta fácil. Casos y declaraciones como los qu’equí se comenten tráen-y a la cabeza a ún (que suel andar a páxaros, confundiendo presente y pasáu) aquellos conseyos que-y daba’l conde-duque de Olivares a Felipe IV allá alantrones, pel alborecer del sieglo XVII, cuando-y decía “…no se contente con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla.” Llea usté otra vez la cita, párese nel axetivu “secretu”, nel verbu “reducir” y nel sustantivu “estilo”, y sáque-yos el xugu. Olivares distinguía España de Castiella, l’ancha Castiella medrada cola Reconquista meridional. Poniendo les sos palabres al día, nun-y facemos violencia si decimos que consideraba España un territoriu plurinacional. Pero nun-y gustaba que les coses fueren como yeren y non como él pensaba que teníen que ser, quier decise, nun-y gustaba que Castiella y España nun fueren sustantivos sinónimos, con tolo qu’ello conlleva, por exemplu tocante a la multiplicidá de fales, y dispúnxose a cambiá les coses, que pa eso tán los validos nes monarquíes absolutes. Parez que’l proyectu del conde-duque yera más trabayosu de lo que se podía pensar a lo primero, porque van corríos 400 años ente tronos más o menos autoritarios, dictadures y parlamentos democráticos, y nun acaba consumase. Pero, como vimos el sábadu en Xixón, tovía ta’l capador enriba la gocha (entiéndame usté).

Y un apunte sensorial. ¿Por qué pensamos que l’oyíu sufre más que la vista, que ye más repunante y delicáu? Esplícome: si un ciudadanu instala un altavoz na vía púbica y lu pon a reproducí l’himnu nacional a 120 decibelios, cuando’l nivel de tolerancia al que tamos avezaos nes ciudaes anda ente los 50 y los 80, ye fácil suponer qu’acuda l’autoridá a pedi-y al patriota moderación musical. En cambiu, paez ser que los güeyos son insensibles. ¡Tira metros de bandera que, como nun suena…! Pero tamién hai güeyos que sufren, créame, particularmente nestos tiempos en que les banderes, quiérase o non, son declaraciones polítiques. Y ye de persones educaes evitar manifestaciones, d’otra manera innecesaries, que puedan resulta-y molestes a una parte de los conciudadanos, piensa ún, educáu a l’antigua. ¿Nun será muru bastante, pal que sienta la necesidá de facer pública la so ideoloxía estampándola en colorinos, la omnipresente fociquera que tamos condenaos a sacar de paséu?

miliorodriguezcueto.wordpress.com