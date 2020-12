En propia carne

Tres meses después, de nuevo aquí estoy, para dejar patente, a través de estas sencillas y sentidas letras, mi reconocimiento hacia la sanidad pública. Ya no voy a hablar de todo lo bueno que vi hacer a los sanitarios con mi padre, sino de lo que yo viví y conmigo hicieron durante los cinco días de mi travesía por las distintas estancias de la sanidad.

La madrugada del pasado 28 de noviembre sufrí un infarto en mi casa de Posada de Llanera. Tuve mucha suerte de que ocurriera a escasos 30 metros del centro de salud, al que acudí por mi propio pie; una vez allí, me observaron con prontitud y certeza y pusieron en marcha el código correspondiente.

Había tenido alguna experiencia personal de paso por el hospital, también, de familiares y amigos, pero nada que ver con la vivencia, tan intensa, de la sanidad pública experimentada este día. Vivirlo personalmente es bien diferente.

He palpado de primera mano el amable trato, la pericia y el buen hacer de los profesionales sanitarios del centro de salud de Posada de Llanera, del personal de la UVI móvil que me atendió y trasladó al hospital, de la Unidad de Hemodinámica, donde me colocaron un stent, de coronarias o de la planta de cardiología del HUCA, un servicio, este, que cuenta con profesionales de primer nivel como su responsable, el Dr. Morís, o la Dra. Soto.

En todo momento y en los lugares citados he sido atendido con amabilidad y competencia dignas de elogio.

Las terapias adecuadas y pautadas a mi dolencia iban siempre acompañadas del calor humano derrochado por el personal, como complemento, a mi juicio, esencial e insustituible del tratamiento.

La sanidad es el resultado del trabajo de muchas personas y el capital humano que la compone es el pilar básico que la acredita y le asegura futuro. La sanidad pública es un bien social fundamental que entre todos hemos de valorar, cuidar y apoyar.

Tenemos mucho que celebrar; el sacrificio, la dedicación y el buen hacer del personal sanitario, especialmente en este tiempo de pandemia, donde trabajan a veces sin horario y siendo en no pocas ocasiones la única sonrisa y el único mimo de muchos enfermos que no pueden ver a sus familias; pero, desde el respeto y con ánimo constructivo, también tenemos algo que reclamar a nuestras autoridades sanitarias y resto de grupos políticos, para que desde el consenso apuesten por invertir más recursos en la sanidad, con el fin, entre otros, de recortar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, la contratación de más personal, tan necesario, o la apuesta, clara y decidida, por la atención primaria, y así los profesionales podrán dedicarse por completo a la noble, esencial y valorada vocación de servicio al enfermo y a su curación.

Desde esta tribuna que me brinda el diario LA NUEVA ESPAÑA, mi aplauso, reconocimiento y gratitud a los sanitarios asturianos. ¡Orgulloso de vosotros!