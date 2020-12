El derecho a morir

Decidir sobre la existencia de uno mismo y su rendición final pertenecen al mismo derecho. Agradezco la gentileza parlamentaria por una ley útil que, además, parece ser no compromete a los profesionales de la medicina ni a su juramento hi-pocrático. Aquellos que lo deseen podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Los que elijan poder decidir sobre su muerte tendrán la oportunidad de suscribir un testamento vital, por si la percepción no se hallase despejada en el mo-mento decisivo. No hay que comprometer al pró-jimo en asuntos tan estrictamente privados. La duda que me cabe es si en el largo proceso buro-crático que contempla la regulación de la medida, desde que se solicita la eutanasia hasta que se concede, el moribundo tendrá tiempo a desespe-rarse. Quevedo ya lo escribió: mejor vida es morir que vivir muerto.