Asturias, perdida en su laberinto industrial

Tanto los presupuestos generales del estado como el presupuesto de Asturias para 2021 deben servir para enfrentar la pandemia, reforzar la sanidad y los servicios públicos e integrar los fondos europeos de reconstrucción, con las reformas estructurales correspondientes en el modelo productivo, laboral, fiscal y también en un nuevo contrato social.

Sin embargo, es terrible lo poco que nos duran las buenas noticias en Asturias. El estatuto eléctrico supone otra mala noticia para la industria electrointensiva, no sólo para la de nuestra Comunidad sino para la de toda España. Es una medida continuista que muestra la ya tradicional carencia de política industrial en Asturias, más allá de las cacareadas apuestas por la transición verde pero que no incluyen medidas que garanticen la tan proclamada transición energética justa. Asturias tiene que cambiar su modelo industrial, a eso nadie ha de resistirse, pero debe hacerse con la planificación política y económica adecuada al impacto social que esa transición va a provocar. La ministra Ribera está más atenta a encabezar los objetivos de neutralidad energética ante la UE que a valorar la madurez de las tecnologías para conseguirlos. La industria asturiana aún necesita puentes para transitar al nuevo modelo energético cuando la ministra ya se ha situado en la otra orilla. El triste hecho es que el aprobado Estatuto eléctrico expresa las presiones territoriales derivadas de los apoyos presupuestarios y de investidura. Al final, es una solución salomónica del café aguado para todas las industrias sin tener en cuenta, esta vez sí, los hechos diferenciales. Se mide a todas las industrias con el mismo rasero. No se distinguen industrias tractoras ni industrias región. En definitiva, un texto directamente derivado de los condicionantes de la mayoría territorial y refleja una falta de proyecto de país. Es significativo que se apruebe sin previo acuerdo con las comunidades autónomas industriales y sin concertación social. Y en este contexto resulta desolador el elocuente silencio de los diputados asturianos de la mayoría de gobierno en Madrid.

De nuevo nos vienen con el débil argumento de la libre competencia y de la imposición de una UE, cuando ésta se encuentra en plena transición de la austeridad a las políticas expansivas. Y a todo esto, la debilidad del gobierno asturiano que se ve obligado a intervenir a posteriori. Otra vez las consecuencias de una endémica falta de política industrial asturiana. La pregunta ahora es cuál será el papel de Asturias en el fondo europeo de reconstrucción. Sin embargo, el debate purrusalda sobre la arquitectura de la elección de los proyectos no hace prever nada bueno. La participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales y el control del parlamento deberían ser fundamentales. Pero también la participación y la agilización en gestión de los proyectos industriales y de investigación e innovación aquí, en Asturias integrados en una verdadera y realista transición verde y digital justa.

En fin; hemos pasado de la vieja industrialización al papel protagonista del sector público; luego a una larga etapa de reconversión permanente que se acompañó del fin de la participación pública; la internacionalización y hoy estamos ante el fin de la minería sin que se vea sustituida por proyectos de transición justa. A ello se suma la crisis financiera y el fin definitivo de Cajastur como banca de interés público y vinculación territorial. El panorama que tenemos no es bueno si no aprovechamos nuestros activos en la industria existente, la formación y la cultura industrial, pero, sobre todo, si seguimos sin tener política industrial y sin la voluntad de concertar en Asturias y en España un proyecto de país.