Invencible

“Yo voy por la calle mirando a ver si la gente lleva bolsas. Y llevan bolsas. La gente está comprando, la gente está consumiendo. Y es importante. ¿Cuándo no consumen? Cuando están los comercios cerraos o cuando la gente está metida en casa. Comercio abierto, gente en la calle: hay consumo siempre. Amás, si vas con la mujer, más todavía. ¡Sí, sí! ¡Ye verdá…! ¿O no? ‘Teo que comprar’, siempre… ‘Pero, ¿qué vas a comprar?’ ‘¡Tengo que comprar!’ ‘¡Bueno, pues compra!’ ¡Y a lo mejor es pa ti! A lo mejor te lo compra pero… non ye pa ella, ye pa ti… pero, bueno, que lo hace. Sí, es que es así, sí… Hay que salir. Yo animo a salir. Los matrimonios, los hijos, todos, los niños tamién compran, los nietos, todos, para que se consuma en Oviedo.”

Son 138 palabres. D’elles, hai doce namás que nun se repiten. Toles voces usaes pol alcalde son patrimoniales quitando cuatro: “consumir, comercio, importante” y “matrimonio”, que, como cultismos, tienen nivel de primer ciclu d’Educación Primaria. Los sustantivos son concretos (“calle, gente, bolsas, comercios, casa, mujer…”) cola única escepción de “consumo”: el discursu de Canteli nun remana conceptos. Los verbos son toos d’acción (“voy, lleva, consumen, comprar, salir…”), nun lu hai que faiga referencia al pensamientu o la introspección. Namás hai tres suxetos esplicitaos lésicamente: “Yo” (dos veces), “la gente” (4 veces) y “los niños” (una vez): más popular, imposible. La subordinación (correctamente construida) ye anecdótica, por decir qu’hai una subordinada sustantiva na primer oración: lo demás, oraciones simples o fragmentos que-y piden al oyente la práctica del “tuyamentiendes”. Doce trisílabos (contando repeticiones) y cuatro cuatrisílabos, pero de los del montón: “consumiendo, importante, todavía” y “matrimonios”. Les otres 122 palabres son monosílabos o bisílabos.

Ye imposible vencer a un enemigu políticu d’esta talla verbal. Lo de menos ye lo que diga: qu’elabore’l discursu poniéndose nel sitiu namás de la mitá de la población y pensando en masculín (bueno… o en lesbianín); que, decimonónicu, considere a “la mujer”, conyugal y xenérica, un ente improductivu pa la economía familiar pero, d’otra manera, un factor imprescindible pa la sociedá, una histérica adicta a gastá les perres que-y apurre’l paisanu, sensatu y resignadamente complaciente; o qu’enguice a los menores d’edá a una bacanal consumista, directos del paritoriu a animar el mercáu local con una Visa Neonato apretada en puñín. ¡Eso da lo mesmo! Lo importante ye que Canteli comunica. Barbaridaes, sí, pero comunica. Nun hai que se rompé la cabeza pa entendé lo que diz, nun te fai sentir fatu, valida les adaptaciones curriculares más ambiciones de la Secundaria más benigna. ¿Habralu tan tosquín que nun lu entienda? Y eso agradezse. Tien virtú balsámica na ciudadanía, verbigracia, nel electoráu. L’alcalde nun va de llistu, nun t’humilla con palabrería enguedeyada. Nun ye ún d’esos intelectuales enfocicaos de la izquierda, de frente engurriada, que t’obliguen a una constante alerta lingüística, que te tienen nun respingu cola duplicidá prescrita de los morfemes de xéneru, coles connotaciones de cada palabra y cola ortodosia lésica que respeta toles sensibilidaes. Canteli parla un idioma cómodu, sueltu, en zapatilles y pijama. A ver quién lu derrota na densa y enllamorgada logomaquia política.

