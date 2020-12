La base de la democracia no es la elección a través del voto, eso puede conseguirlo hasta un referéndum ilegal, sino la sucesión pacífica en el poder tras la aceptación de la derrota por el saliente. Está claro que Biden no va a suceder ni sustituir ni siquiera suplantar a Trump. Bastante tendrá con desalojarlo de la Casa Blanca, gracias al músculo policial. Culminará así el tránsito de la puerilidad a la senilidad, aunque sin modificar la edad del titular.

Trump sigue pero no volverá, aunque será añorado por quienes se resisten a enterrar al padrastro, después de matarlo metafóricamente. The Donald ha sido un excelente negocio para sus enemigos, el orondo “The New York Times” despidió a su jefe de opinión por atreverse a publicar un artículo favorable a las tesis presidenciales. Trump tampoco acabará en la cárcel, frustrando así el deseo de quienes aspiran a seguir exprimiendo su figura. El monstruo se reencarnará en otro fenómeno, probablemente una mujer. Como bien dice Alexandria Ocasio-Cortez, futura presidenta estadounidense, «¿sabes cuántos Trump están aguardando?» Resulta esperanzador que la congresista Demócrata muestre una sana desconfianza hacia el presidente emanado de su partido, formulada en condicional. “Si la vida de esta gente no se hace diferente con Biden, estamos listos”. Y aunque lo ignore, no se refiere únicamente a los americanos.