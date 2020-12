Diccionario futbolístico postposmoderno

Hoy hay que escuchar los comentarios futbolísticos televisivos provistos de un Diccionario Bilingüe Postposmoderno-Clásico. O se es postposmoderno o no se es. Un postposmoderno dice lo mismo, pero sin figuras literarias gozosas (“lamer el poste”, “lleva la batuta”, “remató a placer”…). Un postposmoderno habla de que el Sevilla visitará un “campo complejo” cuando quiere decir campo difícil. Para un postposmoderno, Messi nunca se anticipa: Messi anticipa. Nada de defensas, medios y delanteros: bloque bajo, medio y alto. Si un futbolista pasea el césped sin dar pie con bola es que le falta “claridad de ideas”, no es que sea un paquete. El Betis puede estar contento si tiene ya “trece unidades” en cinco jornadas: antes, tendría trece puntos (¿se imaginan a un abuelete contestando a cuántos nietos tiene: “Cinco unidades”?). Sergio Ramos ni espabiló, ni se avivó: “emergió”, es decir, salió a la superficie del agua, hay que ver qué cosas tienen los postposmodernos. Los pases “se filtran” postposmodernamente cuando se consigue ─rodeado por un batallón de contrarios dar la pelota a un compañero avanzado. Lo importante no es tener más puntos, más goles: lo chuli, cool, great y molón es conseguir “guarismos más altos” (¿se imaginan a un comprador de lotería pidiendo un número terminado en guarismo siete, por ejemplo?). Si Diego Costa da una patada al aire, hay que desearle “mayor clarividencia”, o sea, mejor predicción del futuro. ¿Qué viejitud (neologismo, cortesía indirecta de la vicepresidenta Calvo) es eso de contrataque?: llamadla “transición rápida defensa-ataque”. Un postposmoderno jamás dirá saque de banda, qué ordinariez: dirá “pelota en saque de costado”. Cuando un extranjero recién fichado lleve en España veinte partidos sin estar ni que se le espere, se debe a no haber finalizado aún su “proceso adaptativo”. Si se le entrega la pelota a quien está donde tiene que estar, se le pasa “a su hábitat”. En caso de que los defensas aburran hasta a sus mamás pasándose el balón, es que “resetean el juego”. Y me he enterado de que en postposmoderno “ventana” significa “competición”.

Ya lo sé, ya, que todo cambia y tal y cual. Pero ¿qué se hizo de la imaginación, del buen narrar, de la metáfora deslumbrante, del atrevimiento lingüístico, del “barrilete cósmico”, por poner un caso? ¿Qué demonios será “transitar teniendo presencia en ataque”? ¡Esparceivos y feliz nochebuena!