Una región en el alambre merecería un buen pellizco de la fortuna, pero no cuela ni encendiendo velas a San Melchor de Quirós. Lo cual no resulta sorprendente: si nos empecinamos en el cierre perimetral, lo normal es que la Guardia Civil haya retenido en el peaje del Huerna al calvo de la suerte, que en Asturias no se le conocen ni parientes ni allegados.

De otra forma, piénsenlo fríamente: estamos tan flacos que si nos cae el Gordo nos despanzurra. No nos llega con la pedrea porque en cada reconversión industrial nos toca la china, un molesto guijarro que se cuela en el zapato y nos impide afrontar la senda del porvenir a paso ligero. No se trata solo de que el Gordo nos resulte esquivo, es que desde que se suspendió la mili no vemos por Asturias cada 22 de diciembre desfilar ni un solo quinto. Habrá que reclamar a Barbón que fiche de consejera de Hacienda a Doña Manolita.

Nos relegan cada año a las míseras terminaciones electrointensivas pero seguimos fiando el futuro de Asturias a la lotería. No aprendemos, somos como niños... de San Ildefonso.