Asturias, otra vez en la batalla

La prueba fehaciente de lo que la región se juega en esta encrucijada la constituye la Mesa por la Industria reunida de forma telemática esta semana. En una comunidad poco propicia a las alianzas y al espíritu cooperativo, ese órgano obró el milagro de mezclar el agua con el aceite. El Gobierno asturiano, la patronal, las cámaras de comercio, los sindicatos, los ayuntamientos y la Universidad, instituciones de diverso color político y en muchas ocasiones peleadas, unieron sus voces a las de todos los partidos para dar la batalla y denunciar el agravio que sufren los grandes consumidores energéticos con la nueva regulación. El presidente regional guarda por ahora la baza del silencio. Lanza por delante a su consejero de Industria como valedor enérgico de la causa. Este hasta llega a acusar, veremos si con la boca pequeña, de “falta de respeto” al Ejecutivo de Sánchez. E incluso una directora general reconoce que el Principado entra en una desventaja que no podrá soportar.

Clamor semejante –deseemos que no llegue demasiado tarde– no se daba desde aquel octubre de 1991 en que Asturias vivió la primera huelga general regional de su historia reciente en demanda de un plan global de reindustrialización. La advertencia de los riesgos que la industria corre está hecha desde que el Gobierno central socialista asumió al llegar a la Moncloa una política energética y unos objetivos verdes sin parangón en Europa, y en este mismo espacio editorial fue señalada. Nadie cuestiona, ni cuestionó nunca, la descarbonización, pero no se puede lograr con un trágala sin que reviente el corazón de la economía. A la espera de este decepcionante decreto electrointensivo, que incumple la palabra dada a los empresarios, han transcurrido dos años de parálisis.

El miope, por usar el mismo término con el que la ministra del ramo, Reyes Maroto, polemizó con sus detractores, no es quien critica la norma, sino aquel que se muestra incapaz de entender su significado para Asturias en términos de estabilidad laboral. Si no cambia, puede incitar a algunas multinacionales al desmantelamiento. Por si esto no constituyera por sí mismo un asunto de extrema gravedad, ahí siguen para enmarañar todavía más el panorama Duro Felguera, aguardando el rescate, y la antigua Alcoa, con los gestores a quienes se les encomendó su reflote inmersos en un embrollo judicial.

Hablamos al referirnos al metal de empresas viables, que funcionan, tractoras de actividad e imprescindibles para que los asturianos aspiren a algo más que convertirse en empleados públicos o jubilados. Los reveses de este motor no vienen determinados por la economía, como cuando quebró la minería, sino por unas precipitadas reglas de la Administración impulsadas sin medir sus consecuencias. Y hay que partir al analizar el sector de una singularidad asturiana: ninguna autonomía posee un núcleo tan potente de factorías que demanden ingentes cantidades de energía. Algunas llegan a requerir tanta electricidad ellas solas como provincias enteras. El estatuto eléctrico obvia esa realidad específica. Muestra comprensión en cambio con consumidores menos relevantes. Asturianos algunos, pero en especial de Cataluña, Valencia y País Vasco.

La pregunta del millón es ¿qué tienen esas comunidades distinto de Asturias para beneficiarse ahora de una rebaja en la luz? O, por desproveer la cuestión de cualquier matiz localista, ¿qué distingue a alemanes, franceses e italianos para que allí sea factible un trato especial a esas compañías, imposible de afianzar aquí? Todas las metalúrgicas comparables a las nuestras en las grandes potencias europeas cuentan con descuentos perfectamente legales, compatibles con los reglamentos de la UE.

Los asturianos merecen una explicación con la verdad por delante y, además, un plan alternativo realista y menos gravoso. Hegel dijo que los grandes acontecimientos dignos de memoria siempre ocurren dos veces. Marx apostilló este pensamiento después refiriendo que en la primera ocasión los sucesos transcurren como una gran tragedia, y en la segunda, como una miserable farsa. Asturias ya superó con mucho sufrimiento una reconversión industrial. No puede tolerar que le impongan de refilón otra, sin venir a cuento, porque hay farsas que acaban mucho peor que las tragedias.