Los de una mesa defendían la estabilidad en la jefatura de estado, el tener a salvo tan alto estamento de la pelea de los partidos, la belleza de la tradición, la vistosidad para el turismo –la gran industria nacional– de un Palacio Real con rey, la obligada asepsia ideológica de quien ejerciese ese puesto, que menudas firmas andan sueltas por ahí, que aquí ya habían existido dos repúblicas y vaya folclore, y que había bastantes cementerios de elefantes, como para fabricar otro más. La otra orilla sujetaba la idea de que ser jefe de estado por herencia era medieval, que todo ciudadano debería tener la posibilidad de presentarse a ese puesto, que los países más importantes seguían el sistema republicano, que la monarquía gustaba a los de derechas –por algo sería–, que la república era un sistema de igualdad y de justicia, es decir, progresista, que no había porque mantener a reyes, fíos, sobrinos y cuñaos, y que –de sobra se veía– esa gente se dedicaba a llenar el calcetu lo más que podía.

Bueno, yo les cuento esto de forma ordenada, ¡pero menudo batán! Aprovechando que uno de los “speaker” –yo también sé palabros, no solo mis hijos– estaba bebiendo un culín, aproveché para intentar enfriar el fregao diciendo lo obvio: que se le estaba dando al asunto una importancia de la que carecía; monarquía o república no eran más que formas de jefatura de estado; algo irrelevante cuando se poseía una democracia parlamentaria, lo que traía consigo que esa figura fuese prácticamente decorativa, que el rey o el presidente de la república no tenían en la práctica ningún poder, obligados a firmar lo que le ponían delante. Que los reyes no podían ser partidistas en el ejercicio de su cargo, y si no que se lo preguntasen a Alfonso XIII o a Constantino de Grecia, que salieron por donde el humo, ni en una república solo gobernaban las izquierdas. Que el eje de una buena sociedad estaba en el funcionamiento democrático –voto– y en la separación de poderes, para que las Cortes tutelasen al Gobierno, y la Judicatura los controlase a todos –reyes, presidentes y jueces incluidos– mediante la aplicación de la ley. Que eso era lo importante y lo que teníamos. En una palabra: el jefe del estado era solo la piedrina que remata al hórreo, que se llama “obispo”, para más señas. Que nunca había visto discutir por la piedriquina y dejar de lado al amo de las patatas, las riestras de maíz y la matanza.

Tras mi disertación llamando al sentido común, una banda me gritó que ya sabían que era de derechas de toda la vida y la otra me largó que los votantes de Podemos estábamos como el ganao. Y todo por un obispo.