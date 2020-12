La serena despedida de Enedina

Enedina Vallina Pañeda tenía un peso innumerable en el corazón de sus hijos, que la idolatraban y la cuidaron con mimo hasta las horas postreras, hasta el momento en que el minutero de su fértil existencia decidió parar, cuando se consumió el último grano de su reloj de arena.

En cierta ocasión, Sabino nos mostró orgulloso a un reducido grupo de amigos en su casa una vieja foto suya en la que aparecía con no más de 10 años al lado de su padre, Ovidio, junto a una vaca en el mercado de Pola de Siero. No había, en el sancta sanctórum familiar donde esa lejana instantánea ocupa un lugar de preferencia, una imagen similar de su madre, pero el empresario de éxito, como sus hermanas Enedina, Bani y Josefina, tenían a su madre en idéntico altar. Para todos ellos fue ejemplo y guía. Descanse en paz, como en paz se fue, un día después de la celebración de la Natividad.

Enedina esperó a que pasara el día de Navidad para entregar su alma rodeada de los suyos, con todas las bendiciones. No quiso morir el día que nace Dios, prefirió aguardar unas horas, que sabía contadas, pues su salud se había ido minando, camino de la centena. A sus 97 años, tras una vida plena, marchó tranquila, serena, al encuentro de Ovidio, el hombre de su vida, el paisano con el que construyó una familia en Celles, aldea de Siero, donde en los años peores de la hambruna acogían a menesterosos. Ella misma me lo contó, de su puño y letra, en una carta sencilla, con caligrafía rudimentaria pero firme, cuando requerí su mediación para la glosa de su hijo Sabino, presidente de TSK, una de las firmas punteras de esta región, estandarte de la internacionalización de la empresa asturiana. Con unas cuantas palabras sencillas, esta mujer menuda dibujó con certeza la semblanza cabal de una de las personalidades más relevantes del empresariado regional. Con cariño inmenso, la mujer no hizo mención de las consecuciones del hijo triunfador: se limitó a ensalzar los valores del zagal que fue. Para las madres nunca dejamos de ser niños.

