El año nuevo

Señoras, señores, no es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo. Tendríamos que ser como un faro que derramara una luz brillante sobre los demás, contando siempre con el alma de los hombres y mujeres. Tratar de enriquecer el mundo, siendo un ejemplo a seguir. Somos seres humanos, en este planeta Tierra, que nos necesitamos unos a otros. Por tanto, no pensar en hacer a otro lo que no nos gustaría que ese otro pensara en hacernos, sería una buena creencia.

Por eso, mis queridas y queridos lectores, les deseo un extraordinario año 2021, cargado de motivación, entusiasmo flexibilidad, empatía, optimismo, sentido del humor… y, ¡por supuesto!, con mucha picardía… ¡¡¡buafff!!!!, ya me entienden… Hasta el año que viene.