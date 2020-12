La arquitectura y la contaminación

El calendario de la Unión Europea (UE) planifica acciones a los años 2020-2030-2050 considerando 1990 como referencia a la que debiéramos retornar en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por contaminantes y causantes básicos del calentamiento global (CG). Así, la ciudad puede pasar en pocos decenios de ser un problema medioambiental a ser una importantísima solución.

Los edificios son altos consumidores de energía (calefacción, electrodomésticos, luminarias...) que hasta ahora provenía del uso de combustibles fósiles altamente contaminantes. La media del total de consumo en los países de la UE es del 40% de toda la energía primaria, y si añadiéramos la empleada en la producción de materiales casi exclusivos para la construcción (cemento, carpinterías metálicas y de madera, cerámicas, vidrio...) más el transporte a obra rondaríamos el 50% del total del consumo. En España se reduce unos 6 puntos porque el clima permite usar menos calefacción, sin embargo la refrigeración va en aumento, y ya sabemos que tan elevado consumo puede reducirse a cero, siempre que la mínima y necesaria energía que se necesite provenga de las renovables. Y por eso es muy importante la concepción y el diseño: nuevas funciones del espacio interior, orientación, soleamiento, ventilación cruzada directa o ayudado de sistemas mecánicos, sistema constructivo de cerramiento, suelos, ventanas y cubiertas, materiales....

La UE decidió en su día tomar cartas en el asunto. La Directiva 2010/20/31/UE exige, entre otras cosas, que para finales de 2020 todos los edificios de nueva construcción (públicos y privados) habrán de concebirse, proyectarse y construirse para que no consuman energía contaminante. Se trata de desarrollar edificios pasivos pasivos, es decir, que no precisen apenas energía para calefacción/refrigeración, y la que complementariamente se necesite para agua caliente, electrodomésticos, luminarias… deberá ser cubierta con energías renovables: sol, viento, geotermia, biocombustibles (pellets, biogás, y otros). Ello es técnicamente posible. Y económicamente, construir edificios con apenas o nulo consumo de energía es viable con ligeros y asumibles aumentos de coste inicial (hablo de precios de coste, no de venta), pero a cambio de disminuir muy considerablemente los de mantenimiento: reducción hasta del 40-50% de la tarifa eléctrica/combustible, mejora de la calidad del aire interior con renovación continuada y con sus importantes efectos sobre el confort y la salud (algo sobre lo que se está investigando para conocer más en detalle).

Los profesionales que proyectan edificios y quienes dirigen sus construcciones hace ya varios años que nos estamos reciclando respecto a nuestros conocimientos, si bien aún hay mucho que aprender. El conjunto empresarial, con algunas excepciones, fue más lento pero cada vez más comprende que durante los próximos decenios el camino a recorrer será muy cambiante respecto a los años pasados de crecimiento ilimitado (que ya no volverá). Y las administraciones públicas habrán de disponer de los correspondientes presupuestos específicos y finalistas para impulsar nuevas políticas. Esto ya se ha iniciado y se continuará legislando, incluso para reconducir decididamente los plazos y derechos de las desproporcionadas burocracias.

Pero una vez que estamos en el camino de aprender a construir nuestros futuros edificios sin el uso de energías contaminantes, la pregunta es ¿qué hacer con el parque de millones de edificios ya existentes altamente contaminantes en su uso diario? La respuesta en nuestro país viene dada por la ya conocida ley de las 3Rs –Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas–, pero también por las exigencias de nuestro nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) en permanente actualización.

Otros factores que habrán de influir en la reducción de los consumos son la producción y transporte de los materiales, el uso de los distintos sistemas y métodos constructivos, el agua y todo su ciclo (abastecimiento, consumo y aguas sucias) dentro de los edificios, la accesibilidad universal... El objetivo final se está orientando a que las casas terminen siendo totalmente eficientes energéticamente, más saludables, de más reducido coste de mantenimiento, reciclables y sostenibles económica y ambientalmente.

Muchas cosas habrá que corregir. Los profesionales debemos seguir aprendiendo de modo continuado y los ciudadanos se deberán implicar en el proceso y conocer los beneficios que a corto/medio plazo han de significarles: la reducción drástica de las facturas de la energía, la mejora de la calidad del aire interior de la vivienda (lo que repercute directamente en la salud) y también una más alta valorización de los inmuebles, debido a la mejora cualitativa y sostenible de sus viejas casas para hacerlas comparables a los valores de nueva construcción.

El camino está abierto para que este sector, progresivamente, deje de ser contaminante para 2050 y ante un cambio de paradigma tan sustancial va a ser necesario el debate. Y sin información los debates suelen ser ineficientes y estériles.